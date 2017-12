Ghassan Salamé dresse le bilan des droits de l'homme en Libye

10 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 10 décembre (Infosplusgabon) - " En Libye, les violations des droits de l'homme sont perpétrées à une échelle alarmante, sans responsabilité ni procédure régulière", a déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l'Onu, Ghassan Salamé, assurant que pour "cette année seulement, des combats aveugles dans des zones résidentielles, des frappes aériennes et des explosifs ont fait au moins 365 tués ou blessés, dont 79 enfants" parmi la population libynne.

Dans un message aux Libyens à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, Ghassan Salamé, qui est aussi chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Unsmil), a ajouté que "quatorze établissements de santé ont été attaqués, mettant en danger les médecins, les patients et le fragile système de santé".

L'Unsmil a également recensé 201 homicides illégaux, principalement des exécutions de personnes détenues par des groupes armés, a ajouté Salamé dans un communiqué, précisant que "les groupes armés continuent à détenir illégalement des milliers de personnes, où la torture est systématique et les morts en détention se produisent régulièrement".

Evoquant la liberté d'expression, M. Salamé a indiqué qu'elle a souvent été limitée par la peur, et non moins souvent détournée pour promouvoir la haine et l'exclusion.

"En 2017, nous avons documenté 24 cas d'attaques, de détentions arbitraires ou illégales, de torture et de menaces contre des journalistes, des activistes et d'autres", a-t-il signalé, ajoutant: "Je rends hommage aux courageux défenseurs des droits de l'homme libyens et aux défenseurs qui travaillent chaque jour, parfois au péril de leurs vies, pour promouvoir les droits de l'homme dans leur pays".

Il s'est félicité, par ailleurs, de voir un nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du pays revenir, affirmant, cependant, qu'il reste encore beaucoup à faire avant que tous puissent retrouver leurs maisons.

S'agissant la situation des migrants, l'émissaire onusien a révélé qu'ils font face aux graves abus que subissent les migrants irréguliers en Libye; y compris la traite des êtres humains, les abus sexuels, le travail forcé et les meurtres, se réjouissant de l'existence de nombreux Libyens qui se sont révoltés contre cette cruauté, en solidarité avec les migrants et avec les droits de l'homme.

"J'appelle tous les Libyens à défendre les droits de l'homme et les valeurs qui sont à la base d'une Libye plus sûre, plus juste et meilleure", a-t-il lancé, soulignant que les Nations unies seront toujours à leur côté.

Rappelant l'importance de la Journée des droits de l'homme qui constitue un moment important de réflexion et une occasion de renouveler les appels à l'action, il a indiqué que cette année marque également le début d'une année de préparation au 70ème anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une déclaration qui établit l'égalité et la dignité de tout être humain.

Selon lui, "sept décennies plus tard, les bases d'un monde plus juste ont été posées et la vie de millions de personnes s'est améliorée bien que nous voyons aussi des cruautés et des crimes croissants, en particulier dans les conflits à travers le monde.

