Cinq milliards de FCFA de la Fondation des Etats-Unis pour appuyer les PME béninoises

10 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 10 décembre (Infosplusgabon) - La Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique (USADF) va décaisser, au cours des cinq prochaines années, une enveloppe de 5.112.835.118 de FCFA pour appuyer les Petites et moyennes entreprises béninoises, a -t-on appris auprès du ministère en charge des PME.

A travers le renouvellement du partenariat stratégique entre le Bénin et l’USADF pour la période 2018-2022, les deux parties mettront en place à parts égales, chaque année, une contribution de 500 millions FCFA, soit un milliard FCFA, pour financer les PME et les coopératives agricoles. Le partenariat accompagnera principalement les filières maïs, karité, anacarde et manioc.

l’USADF est une agence américaine intervenant dans quinze pays d’Afrique en faveur des populations défavorisées et a pour mission l’assistance, l’accompagnement des petites et moyennes entreprises qui sont dans la transformation des produits agricoles.

Au Bénin, l’USADF a déjà permis de financer 77 projets répartis sur toute l’étendue du territoire national.

Le programme a impacté 65.805 bénéficiaires directs dont 45.429 femmes dans cinq principaux domaines, notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et l’écotourisme.

Il a permis de créer 340 emplois permanents et occasionnels et de recruter 494 consultants individuels pour les formations et l’assistance technique.

Le partenariat stratégique entre l’USADF et le Bénin a été signé pour la première fois en 2005, renouvelé en 2013, puis en 2017 pour démarrer le 1er janvier 2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/MLK/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon