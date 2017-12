Tunisie : Début des journées théâtrales de Carthage

09 Décembre 2017

Tunis, Tunisie, 9 décembre (Infosplusgabon) - La 9ème édition des Journées théâtrales de Carthage a démarré, vendredi soir à Tunis, en présence de plusieurs vedettes du théâtre et du ministre tunisien de la Culture, Mohammed Zin Abidine.

La manifestation a été ouverte par les hymnes nationaux tunisien et palestinien en solidarité et en soutien à la cause palestinienne et à la ville Sainte de Qods au lendemain de la reconnaissance de l'administration américaine al-Qods comme capitale d'Israël.

Le directeur des journées, Hatem Derbal a mis l'accent sur le rôle de la pensée et des arts dans la lutte contre la tyrannie, le racisme, la haine et la violence.

La cérémonie a été marquée par des hommages rendus à des artistes tunisiens disparus.

Cinq prix seront attribués aux spectacles et artistes gagnants en compétition officielle des Journées Théâtrales de Carthage auxquelles prennent part 11 œuvres venues des pays africains et arabes.

Les prix concernent la meilleure œuvre complète, la meilleure mise en scène, le meilleur scénario, le meilleur acteur et la meilleure actrice.

