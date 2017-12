Libye : Accord libyo-italien pour la création d'une chambre commune de lutte le trafic et la traite des personnes

09 Décembre 2017

Tripoli, Libye, 9 décembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national, Fayez Al-Sarraj, a convenu, samedi à Tripoli, avec le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minetti, d'établir une chambre commune pour lutter contre les passeurs et les trafiquants de la traite des personnes, au moment où la situation des migrants en Libye a suscité des préoccupations au niveau mondial en raison des allégations de mauvais traitement et d'esclavagisme.

Cette chambre est composée de représentants de la garde côtière, de l'organe de lutte contre l'immigration clandestine, le procureur général et le service de renseignements libyens et leurs homologues italiens, a annoncé un communiqué du Bureau d'information du Conseil présidentiel.

Cet accord est intervenu lors de l'entretien entre MM. Al-Sarraj et Minetti, au siège du Conseil à Tripoli, a indiqué la même source qui précise que le ministre italien a salué les efforts du président du Conseil présidentiel afin d'assurer la sécurité et la stabilité en Libye, réitérant le soutien de son pays au gouvernement de réconciliation nationale.

Le ministre italien a rendu homme aussi aux réalisations de la garde côtière libyenne dans le sauvetage des migrants illégaux lors des opérations en Méditerranée et la poursuite des gangs de contrebande, vu que le nombre de personnes sauvées sur la côte libyenne, cette année, a atteint 80 mille migrants.

Il a souligné les importantes mesures du gouvernement de l'Accord de rapatrier un grand nombre de migrants volontairement dans leur pays d'origine.

Il a exprimé sa gratitude pour la coordination entre les autorités libyennes et italiennes à cet égard, soulignant la disponibilité de son pays à soutenir les efforts de la garde côtière dans ses diverses tâches.

M. Al-Sarraj a, pour sa part, salué le ministre italien de l'Intérieur, déclarant que, malgré les succès obtenus dans le dossier de la migration, le nombre d'immigrants illégaux en dehors des abris restent importants et nous devons renforcer la coopération, en particulier dans le domaine de la sécurisation des frontières du Sud de la Libye, d'où arrivent les flux de ces migrants.

La réunion à laquelle ont assisté le ministre de l'Intérieur Aref Khoja, le commandant de la garde côtière, le Brigadier Abdallah Tomia, et l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Perrone, a examiné les détails de la coordination et les étapes des opérations du processus exécutif pour lutter contre les réseaux de contrebande et de trafic d'êtres humains.

Le président du Conseil a souligné, en outre, que l'accent sera mis sur la traque de ces réseaux, que ce soit en Libye, en Afrique ou en Europe.

Concernant la sécurisation du sud libyen, la réunion a examiné les diverses contributions internationales, a indiqué le communiqué qui précise que le ministre italien a annoncé la prise de conscience des pays d'Europe centrale pour contribuer à ce processus et l'apport d'un appui, la semaine prochaine, de 35 millions d'euros.

La réunion a également discuté du développement spatial et le soutien d'un certain nombre de municipalités qui ont été négativement affectées par les effets de ce phénomène.

FIN/INFOSPLUSGABON/AIT/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon