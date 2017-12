Mali : Bamako a abrité la 4è conférence de l'Agriculture écologique et biologique

09 Décembre 2017

Bamako, Mali, 9 décembre (Infosplusgabon) - Une conférence destinée à promouvoir l'agriculture écologique et biologique en Afrique de l'Ouest en vue de préserver la santé humaine et animale s'est déroulée, les 5 et 6 décembre à Bamako, a-t-on appris, samedi, de bonne source.

Cette 4é conférence dont le thème central est : "Opportunité émergente de l'agriculture écologique et biologique : opportunités pour les développements nationaux et régionaux en Afrique" a regroupé des acteurs agricoles de plusieurs pays ouest africains, de représentants d'ONG et d'organisations internationales et continentales et des partenaires techniques et financiers.

Selon les organisateurs de la conférence, l’agriculture écologique et biologique est un «système de production qui maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes en s’appuyant sur des processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l’utilisation d’intrants ayant des effets adverses".

Encouragée et recommandée par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, l’agriculture écologique et biologique est vue comme un facteur de croissance et de développement socio-économique.

C’est dans cette optique que se tiennent régulièrement les conférences de l’agriculture écologique et biologique pour permettre aux pays africains de partager leurs expériences en la matière et vulgariser les avantages liés à ce système agricole. Les précédentes conférences se sont tenues au Bénin et au Nigeria, rappelle-t-on.

S'exprimant lors de la 4ème conférence, le représentant de la CEDEAO, Ernest Aubee a exhorté les acteurs à aller dans le sens de la complémentarité des actions et non de la concurrence.

La conférence ouest africaine de Bamako a été marquée par une exposition des produits biologiques fabriqués au Mali par des coopératives agricoles.

Selon un responsable du ministère malien en charge de l'Agriculture, au Mali, l’agriculture écologique et biologique est considérée comme un moyen à garantir la souveraineté alimentaire et à faire du secteur agricole le moteur de l’économie en vue d’assurer le bien-être des populations.

