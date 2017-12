Le Parti communiste du Bénin invite le FMI à revoir ses relations avec la gouvernance du président Talon

08 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le Parti communiste du Bénin (PCB, opposition) invite le Fonds monétaire international (FMI) à revoir ses relations avec la gouvernance du président Patrice Talon, au pouvoir depuis avril 2016.

Dans une lettre ouverte à la directrice du FMI dans le cadre de sa prochaine visite au Bénin, le PCB dresse un vif réquisitoire de la gouvernance du pouvoir en place et déclare : "il est donc incompréhensible que le FMI soutienne le programme de réformes des autorités, et soit favorable à un accord sur les principaux objectifs du programme économique pour 2018".

Pour le PCB qui dénonce une "gestion chaotique des finances publiques et une politique budgétaire erratique", "la politique économique développée depuis quelques temps par le gouvernement béninois ne va pas dans le sens d’une croissance inclusive et surtout dans le sens de la politique de Réduction de la pauvreté désormais paradigme du FMI".

Selon le PCB, "il est impossible de dire en ce moment le budget exécuté cette année au Bénin".

"Selon la lettre, le budget 2018 a multiplié les taxes au détriment des petites gens et petits producteurs et a procédé à une défiscalisation pour les gros. Que ce soit dans les programmes sociaux tels que l’enseignement, la santé notamment, le gouvernement a procédé à une réduction drastique des ressources affectées aux programmes sociaux", indique le parti.

Outre le budget, les Communistes étendent leur réquisitoire aux opérations de déguerpissements massifs survenues en début d’année, opérations au cours desquelles les populations ont assisté à la destruction massive des conditions de travail des petites gens. Ils dénoncent également la destruction massive et accélérée des emplois par les privatisations sauvages et les licenciements, amenant à un niveau d’aggravation généralisée du chômage et de la pauvreté jamais égalé depuis les années 1989 au Bénin.

Pour le PCB, la recommandation de la mission du FMI qui dit : "La mission encourage les autorités à continuer d’affecter davantage de ressources aux programmes sociaux prioritaires afin de protéger les couches les plus vulnérables de la population est niée et au contraire complètement rejetée par la politique économique actuelle".

La lettre poursuit que : "Si en dépit de tout cela, le FMI s’obstine à soutenir la politique assassine et anti-développement du gouvernement actuel de notre pays, le peuple béninois comprendra que l’institution dont vous avez la charge est opposée aux intérêts des peuples et prendra ses dispositions de survie par toutes voies possibles".

La directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, est, rappelle-t-on, attendue dimanche au Bénin pour une visite officielle de travail de quatre jours.

