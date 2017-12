Amnesty se réjouit de l'acquittement d’un défenseur des droits de l’homme au Zimbabwe

08 Décembre 2017

Paris, France, 8 décembre (Infosplusgabon) - Amnesty International (AI) s’est réjoui de acquittement d’Evan Mawarire, pasteur et défenseur des droits humains au Zimbabwe, des charges de « subversion d’un gouvernement conforme à la Constitution » par la Haute Cour le 29 novembre, a-t-on appris de source officielle vendredi.

Evan Mawarire, qui dirige le mouvement #ThisFlag, a été arrêté le 1er février à son arrivée à l’aéroport international de Harare, et a été inculpé de « subversion d’un gouvernement conforme à la Constitution » et d’«outrage au drapeau national du Zimbabwe » avant que ce dernier chef d’inculpation soit abandonné; il a été libéré contre une caution de 300 dollars américains, a indiqué AI mercredi, dans un communiqué de presse.

Ces chefs d’inculpation étaient liés à son rôle dans le mouvement #ThisFlag, qui a lancé une opération nationale « ville morte » au Zimbabwe en juillet 2016 pour protester contre la corruption et la dégradation des conditions socio-économiques dans le pays.

Evan Mawarire a de nouveau été arrêté le 26 juin pour avoir animé des séances de prières avec des étudiants en médecine de l’université du Zimbabwe protestant contre la hausse des frais de scolarité, et a été inculpé d’« incitation à la violence publique » et de « troubles à l’ordre public » à l’université du Zimbabwe et libéré sous caution. Jugé le 29 septembre, le tribunal de première instance l’a acquitté de ces chefs d’inculpation.

Il a également été arrêté le 24 septembre pour avoir publié sur les réseaux sociaux des vidéos critiquant la dégradation des conditions économiques dans le pays puis a été libéré car l’État ne l’a pas traduit en justice avant la fin de la période de 48 heures prévue par la loi.

« Ce que vous (Amnesty International) faites pour les gens comme moi, toutes ces campagnes internationales... vous ne le voyez peut-être pas sur le terrain, mais cela permet aux gens comme moi d’être en sécurité. Je vous remercie », a affirmé Evan Mawarire dans une lettre à l’organisation internationale et à tous les militants qui se sont mobilisés pour sa libération.

