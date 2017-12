Christine Lagarde attendue ce dimanche à Cotonou

08 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 8 décembre (Infosplusgabon) - Mme Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) est attendue ce dimanche à Cotonou pour une visite officielle de travail de quatre jours, apprend-on ce vendredi du ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération.

Durant son séjour, la directrice générale rencontrera le Président de la République, Patrice Talon, et échangera avec les acteurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin.

L'hôte du Bénin inaugurera le bureau rénové du FMI à Cotonou et visitera le siège de l'Association de protection des enfants dénommée « Terre des hommes ».

« En choisissant de séjourner au Bénin lors de son périple africain, la directrice générale du FMI salue les efforts d'assainissement des finances publiques entrepris par le gouvernement, et réaffirme la volonté de son institution de continuer à accompagner pleinement ce pays dans la dynamique de reconstruction mise en branle depuis quelques mois », souligne le ministère béninois des Affaires étrangères.

Le Bénin et le FMI entretiennent, rappelle-t-on, de bons rapports de coopération. Cette institution financière a décaissé récemment pour le compte du Bénin, quelque 22,5 millions dollars américains, soit 13 milliards F CFA, en vue d’aider ce pays à déployer des efforts soutenus pour améliorer le climat des affaires et promouvoir une plus grande participation du secteur privé à l'économie, notamment en supprimant les goulots d'étranglement qui lui font obstacle et en assurant une égalité des chances pour tous les investisseurs.

Ce financement porte à 25 milliards F CFA (45,1 millions de dollars), le montant total du soutien financier au titre du programme de financement triennal mis en place par le FMI au profit du Bénin depuis février 2017.

La visite de Mme Lagarde au Bénin prendra fin mercredi.

