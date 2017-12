Le Liberia reçoit 5 millions d'euros de l'UE pour développer le secteur du cacao

08 Décembre 2017

Monrovia, Liberia, 8 décembre (Infosplusgabon) - L'Union européenne et la Solidaridad West Africa ont signé un accord de subvention de 5 millions d'euros pour développer le secteur du cacao au Liberia.

Mme Emma Sundblad, chargée d'affaires de la délégation de l'UE au Liberia, et Isaac Gyamfi, directeur général de Solidaridad West Africa, ont signé l'accord ce jeudi, a indiqué un communiqué de l'UE à Monrovia.

Selon le Programme d'amélioration du secteur du cacao du Liberia (Licsip), la Solidaridad, financée par l'Union européenne, et en coopération étroite avec le ministère de l'Agriculture, travaillera avec des agriculteurs et des entreprises agro-alimentaires pour améliorer la qualité du cacao libérien et accroître son exportation.

La Solidaridad travaillera aussi avec le gouvernement sur des politiques du secteur et des réglementations pour créer une économie dynamique, compétitive et bénéfique du cacao.

Le projet durera quatre ans, selon le communiqué publié vendredi.

Le projet concerne toute la chaîne de valeurs du cacao au Liberia et envisage de travailler avec 5.000 planteurs de cacao et de veiller à leur formation.

Les activités consisteront à distribuer des matériels et des produits de base, à connecter les agriculteurs et les commerçants agricoles aux fournisseurs et acheteurs internationaux, soutenir le gouvernement du Liberia et spécialement l'Autorité libérienne chargée de la régulation des marchandises agricoles, et enfin faire la promotion et la commercialisation du cacao libérien au niveau du marché mondial.

Le Licsip est le premier contrat signé sous le programme agricole de l'UE et du Liberia, un programme de 30 millions d'euros financé par l'UE avec comme objectif de stimuler le développement de l'économie agricole et d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Liberia.

