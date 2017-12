Un député béninois cité dans une affaire de trafic de faux médicaments

08 Décembre 2017

Cotonou, Bénin, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le député béninois Ataou Mohamed Hinnouho est convoqué par la sous-direction des Affaires économiques et financières des réceptions, suite à son interpellation manquée jeudi soir dans une affaire de faux médicaments, a-t-on appris ce vendredi, de sources policières.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la sous-direction des affaires économiques et financières, Allowanou Brice, a expliqué que le député s’était opposé, jeudi soir, à la perquisition d’un domicile, qui appartiendrait à son épouse, où seraient entreposées d’importantes quantités de faux médicaments.

Le député aurait déclaré être le propriétaire de ce domicile d’où ont été livrés 20 kg de sérums provenant de la contrebande à un agent de santé de l’hôpital de Zone de Sakété, une localité du sud-est du Bénin, située à environ 60 km de Cotonou, la capitale économique.

Cet agent avait été arrêté la veille en possession de quarante kilogrammes de faux médicaments destinés à son cabinet de soins privé.

Le député aurait ameuté les populations et certains acteurs politiques contre les policiers pour faire obstruction à la procédure de perquisition et aurait exigé un mandat, se prévalant de l’immunité parlementaire.

Répondant à la version de la police, le collectif des avocats du député parle d’une "présentation tronquée des faits" et dénonce une "tentative d’enlèvement" de leur client.

Les avocats, qui fustigent "l’instrumentalisation de la police nationale à des fins politiques", déclarent que la "tentative d’enlèvement" du député et le "simulacre de convocation à la sous-direction des affaires économiques et financières" constituent des violations graves et intolérables de la Constitution béninoise, de la Charte africaine des droits de l’Homme et du code de procédure pénale en vigueur au Bénin.

Bien qu’aucune preuve ne permette jusque là de l’inculper, le député Hinnouho, adulé dans sa circonscription électorale pour ses œuvres sociales, est souvent cité dans l’opinion comme l’un des barons du trafic de médicaments de la contrebande.

