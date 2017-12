Une table ronde sur la paix en Centrafrique débute samedi à Dakar

08 Décembre 2017

Dakar, Sénégal, 8 décembre (Infosplusgabon) - Une table ronde sur le rôle des chefs religieux et communautaires dans la mise en œuvre des accords de paix en Centrafrique débute ce samedi à Dakar, à l'initiative de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), annonce un communiqué du ministères sénégalais des Affaires étrangères transmis vendredi.

Elle regroupera pendant trois jours plus d’une trentaine de participants et de partenaires internationaux dont l’ONU, l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE).

La rencontre est organisée par l’État du Sénégal, l'OCI, en collaboration avec le Centre Roi Abdallah Bin Abdel Aziz Al Saoud pour le Dialogue interreligieux et interculturel (KAICIID) et le Réseau des acteurs religieux et traditionnels africains (NETW).





