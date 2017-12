Le gouvernement togolais lance à l'opposition un appel au dialogue en vue de décrisper la vie sociopolitique

08 Décembre 2017

Lomé, Togo, 8 décembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement togolais a lancé jeudi soir un "appel patriotique" à l’opposition en vue d’un dialogue franc et sincère pour la décrispation de la vie sociopolitique, lors d’une conférence de presse animée par quatre ministres, a-t-on constaté.

Dans une Déclaration présentée à la presse par le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Réformes administratives, Gilbert Bawara, le gouvernement constate que "le climat de contestation et de tension que le Togo connaît depuis le 19 août 2017 a des répercussions néfastes sur la paix et la stabilité du Togo" et que "cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et constitue une véritable source d’inquiétude et de préoccupation pour la population qui n’en perçoit pas la finalité politique et sociale".

Il a annoncé que le gouvernement allait convier les responsables des partis politiques de la coalition de l’opposition à des consultations visant à recueillir leurs suggestions concernant le format et les modalités du dialogue.

Selon lui, le gouvernement estime, "aujourd’hui, que toutes les conditions sont réunies pour permettre le démarrage du dialogue".

"Nous sommes convaincus que la confiance et la décrispation ne pourraient que s’affermir lorsque les acteurs politiques se retrouveront autour d’une table pour débattre des viables projets et programmes politiques et aussi rechercher des solutions communes et viables au bon fonctionnement de notre démocratie", a-t-il souligné.

A cet égard, il a lancé un appel patriotique aux acteurs politiques, aux organisations de la société civile et aux autorités religieuses et traditionnelles pour que chacun "puisse contribuer aux efforts d’apaisement et de décrispation en cours", et a exhorté les partis politiques à

"œuvrer, de bonne foi, pour un heureux aboutissement du dialogue dans l’intérêt supérieur de notre cher pays le Togo".

Gilbert Bawara a indiqué que pour marquer la bonne foi du gouvernement, des mesures d’apaisement sont prises depuis début novembre et d’autres sont à l'étude, notamment la libération de deux imams, conseillers du président du Parti national panafricain (PNP), Tchikpi Atchadam, de Sokodé et de Bafilo (centre), interpellés pour appel à la haine et à la violence.

Il a également cité des mesures de protection des leaders des partis politiques, la levée du contrôle judiciaire qui pèse sur des membres de l’opposition inculpés dans l’affaire dite de l’incendie des marchés de Lomé et de Kara et la possibilité pour l’opposition d’organiser des manifestations à Sokodé, Bafilo et Mango, considérées comme des villes au centre et au nord du pays, véritables épicentre des contestations.

L’opposition contactée ce vendredi matin a promis de réagir par un communiqué dans les heures ou jours à venir.

Depuis le mois d’août, rappelle-t-on, le gouvernement togolais fait face à une contestation populaire sur toute l’étendue du territoire marquée par des manifestations presque hebdomadaires réclamant le retour à la Constitution de 1992 ou le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir.

Ces manifestations ont déjà fait une vingtaine de morts dont des enfants et des éléments des forces de sécurité, ainsi que plusieurs blessés.

