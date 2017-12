Ouverture ce vendredi à Charm el-Cheikh du ''Forum Africa 2017''

08 Décembre 2017

Le Caire, Egypte, 8 décembre (Infosplusgabon) - Les travaux du ''Forum Africa 2017'' démarrent ce vendredi après-midi à Charm el-Cheick, en Egypte, en présence du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, de ses homologues guinéen, Alpha Condé, rwandais, Paul Kagame, ivoirien, Alassane Ouattara, somalien, Mohamed Abdallah Farjo et des hommes d'affaires.

Axé sur le thème ''le développement inclusif ... les femmes au sommet'', le forum se penchera sur comment porter la femme africaine et les jeunes au pouvoir, a indiqué une source proche des organisateurs, ajoutant que les participants examineront aussi des sujets tels que ''l'investissement en Afrique...les partenariats transfrontaliers et l'investissement'' et ''la quatrième révolution industrielle...les emplois d'avenir''.

Ce Forum a pour objectif la promotion des investissements en Afrique, en particulier les investissements transfrontaliers, a précisé la même source.

Plusieurs ateliers sont également prévus sur l'énergie, le développement urbain durable, les zones industrielles spéciales et le choix des sites pour des investissements durables.

Une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernement, une quarantaine de ministres venus de 24 pays et environ 1.500 investisseurs africains et étrangers sont attendus à ce forum.

