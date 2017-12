France : De passage à Paris, Obama a rencontré Macron, Hollande et Hidalgo

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - En visite en France notamment pour une conférence, Barack Obama a déjeuné avec le président Emmanuel Macron. Il a rencontré également l'ancien président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Invité à Paris pour une conférence rémunérée, Barack Obama a eu un planning bien rempli. L'ancien président américain a rencontré le nouveau président français, Emmanuel Macron, l'ancien, François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

L'Élysée a fait savoir que le président français recevrait Barack Obama dans le cadre d'un déjeuner privé. Le prédécesseur de Donald Trump avait apporté son soutien à Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle, jugeant que "l'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons".

Entretiens amicaux et conférences lucratives

"Il m'a paru à la fois amical et utile de pouvoir échanger, y compris sur ce qu'on a pu faire ensemble, ce que nous n'avons pas pu réaliser, mais aussi sur la notion d'engagement qui peut nous unir", a déclaré François Hollande vendredi, après une intervention devant les étudiants de Sciences Po Bordeaux.

L'entourage d'Anne Hidalgo a par ailleurs indiqué qu'elle rencontrerait l'ex-président américain en fin de matinée pour un "entretien amical".

Ils devraient essentiellement évoquer pendant une petite heure "un sujet qui leur tient à cœur, la lutte contre le dérèglement climatique" et les liens que peuvent tisser la Obama Fondation et le C40, le réseau international de maires que préside la maire de Paris.

Il y a deux ans, Barack Obama, alors en fonction, s'était recueilli en pleine nuit devant la salle de spectacles du Bataclan quinze jours après les attentats de novembre 2015, aux côtés de François Hollande et Anne Hidalgo, à la veille de la COP21.

L'ancien président américain a été invité à intervenir à Paris devant "Les Napoleons", un réseau de plus de 3 000 acteurs de l'industrie des communications. Ce club très sélect veut permettre à des professionnels issus d'univers différents de nouer des contacts, de se nourrir de projets et d'idées, voire de travailler ensemble. "Les Napoleons" organisent deux fois par an de grandes réunions : le tarif pour accéder à la prochaine édition est à la hauteur de l'élitisme de l'organisation, 3 400 euros.

Pour la conférence d'Obama, le chiffre de 400 000 euros a été évoqué par le Canard Enchaîné, mais démentie par les organisateurs.

Depuis qu'il a quitté la présidence, Barack Obama multiplie les conférences rémunérées auprès d'auditoires de décideurs en différents points du globe.

