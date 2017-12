Les économistes africains s'interrogent sur l'efficacité de l'approche du FMI sur la taxe publique

07 Décembre 2017

Addis-Abeba, Ethiopie, 7 décembre (Infosplusgabon) - Les économistes participant à la Conférence économique africaine organisée par trois organisations de développement ont remis en question le laxisme du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale dans l'application de la transparence internationale dans l'utilisation de la taxe publique.

La conférence, convoquée chaque année par la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), s'est tenue du 4 au 6 décembre à Addis-Abeba pour discuter des changements politiques nécessaires pour lutter contre la pauvreté et l'inégalité.

L'économiste Fitsum Abraha, qui a examiné un document politique sur le recouvrement des recettes fiscales en Ethiopie, a déclaré mercredi que le FMI et la Banque mondiale étaient réticents à promouvoir la transparence fiscale, mais que leur politique visait à accroître les recettes fiscales de l'Etat.

"Le FMI a poussé les gouvernements à surtaxer sans pousser pour l'utilisation efficace des revenus. L'approche politique selon laquelle le gouvernement est le seul responsable de la construction de la nation constitue également un danger pour les autres acteurs qui risquent d'être évincés du développement national", a-t-il soutenu.

M.Fitsum a déclaré que le FMI et la Banque mondiale s'opposaient à une proposition de création d'un organe intergouvernemental chargé de contrôler l'utilisation et de se prémunir contre l'utilisation abusive des taxes d'Etat dans le cadre du Programme de financement du développement international d'Addis-Abeba, qui est concentré sur la fiscalité internationale et le financement du développement.

M.Fitsum a déclaré que le FMI et la Banque mondiale devraient travailler avec les BRICS (Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud) sur un plan visant à mettre un terme à l'utilisation abusive des financements publics.

"Chaque année, nous avons des rapports dans la plupart des pays sur l'argent des contribuables qui est détourné par les fonctionnaires de l'Etat, comme indiqué par les vérificateurs généraux. Mais il n'y a presque aucune action prise", a déclaré M. Fitsum.

Alors que des réformes fiscales et institutionnelles ciblant les autorités fiscales nationales étaient nécessaires pour générer davantage de recettes publiques, a-t-il ajouté, une attention égale était requise pour l'efficacité et la transparence.

De son côté, Sawsan Abdul-Jalil, un assistant d'enseignement au Département d'économie de l'Université de Khartoum, a déclaré que le FMI poursuivait des mesures fiscales au Soudan, visant à aider le gouvernement à combler les déficits de revenu.

Parmi les mesures proposées par le FMI, Khartoum devait lever sa politique de contrôle des capitaux qui, selon l'économiste, faisait du gouvernement l'emprunteur préféré sur le marché financier national.

L'effet de cette politique est que le gouvernement mobilise des fonds stables auprès des banques locales et des institutions commerciales et refuse au secteur privé et aux ménages le financement requis.

Selon Abdul-Jalil, l'impact de l'inscription de la politique de contrôle des capitaux sur l'économie soudanaise n'était pas clair non plus et sa capacité à corriger le déséquilibre financier du pays restait également floue.

