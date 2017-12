Niger : Le gouvernement prend des mesures pour protéger, soutenir et accompagner la jeune fille en cours de scolarité

06 Décembre 2017

Niamey, Niger, 6 décembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien a adopté, mercredi, un décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité en vue de corriger les disparités entre filles et garçons et offrir aux filles les mêmes chances que les garçons pour l’achèvement de leur cursus scolaire.

Selon le gouvernement, la scolarisation de la jeune fille au Niger se caractérise par des disparités en fonction des cycles d’enseignement. Ainsi, au niveau de l’enseignement primaire, le taux d’achèvement des garçons a connu une évolution remarquable, passant de 40,7% en 2006 à 87,4% en 2016.

Pour la même période, le taux d’achèvement des filles a évolué de 25,8% à 69,5%. Aussi l’écart entre le taux d’achèvement des filles et celui des garçons est passé de 4,2% à 5,8% entre 2006 et 2016 et se creuse davantage.

Ces disparités, selon le gouvernement, s’expliquent par plusieurs facteurs, notamment «l’abandon scolaire dû à la vulnérabilité des ménages, à l’éloignement des établissements scolaires et à l’insuffisance des familles d’accueil, les coûts d’opportunités liés à la scolarisation des filles, l’abandon scolaire lié aux grossesses, la surcharge au niveau des travaux domestiques, les violences en milieu scolaire».

Selon le gouvernement, le présent projet de décret qui est pris en application de la loi d’Orientation du Système Educatif Nigérien (LOSEN), prend en compte les aspects culturels et religieux. Il intervient pour corriger les disparités ci-dessus annoncées et ce, afin d’offrir aux filles les mêmes chances que les garçons pour l’achèvement de leur cursus scolaire.

