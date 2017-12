Rwanda : Une croissance annuelle de 9,1% dans l'indice des prix au producteur au troisième trimestre de 2017

06 Décembre 2017

Kigali, Rwanda, 6 décembre (Infosplusgabon) - L'indice général du prix au producteur au Rwanda (producer price index, PPI), combinant aussi bien les prix pour les produits locaux et ceux exportés, ont enregistré une croissance annuelle de 9,11% au troisième trimestre de 2017 comparé à la même période en 2016, alors que sur la base trimestrielle, il a augmenté de 1,0% comparé au deuxième trimestre, a annoncé, mercredi, le rapport de l'Institut national de la statistique.

La valeur pour le PPI au troisième trimestre de 2017 était de 134,2 comparé à la même période en 2016 qui était de 120,63, indique le rapport.

Selon l'Institut, les principaux facteurs de ces changements sont la manufacture, les mines et l'exploitation des carrières, la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.

Il a ensuite souligné que les prix au producteur pour le marché local ont enregistré une croissance de 1,3% au troisième trimestre de 2017 comparé à la même période en 2016.

