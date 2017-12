Disparition mercredi en France de Johnny Hallyday, un monument français et international de la musique

06 Décembre 2017

Paris, France, 6 décembre (Infosplusgabon) - Le chanteur français mondialement connu, Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Phillipe Smet, est décédé à l’âge de 74 ans dans la nuit de mardi à mercredi en France de suite d’un cancer des poumons, a annoncé sa famille.

Auteur de plusieurs tubes (« Souvenirs, souvenirs », «Le pénitencier», «Noir c’est noir», "Que je t'aime" ou «J’ai un problème» en duo avec Sylvie Vartan) sur lesquels beaucoup d’Africains de l’ancienne génération (plus de 50 ans) et également de la nouvelle, ont dansé, Johnny Hallyday avait entrepris, en mai 1968, une tournée dans certaines villes africaines, mais qui s’était mal terminée.

Malgré la tournée ratée de 1968, la star française de la musique a beaucoup de fans sur le continent africain et avait émis le souhait de faire un concert en Afrique sans parvenir à réaliser ce vœux jusqu’à sa mort.

Né le 15 juin 1943 à Paris, Johnny Hallyday a fait plus de cinquante années de carrière musicale avec 183 tournées et a attiré plus de 28 millions de spectateurs. Il a vendu 110 millions de disques, a enregistré un millier de chansons et a été récompensé par une quarantaine de disques d’or pour environ 70 albums.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon