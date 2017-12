France : Johnny Hallyday s’en est allé

06 Décembre 2017

LIBREVILLE, 6 décembre (Infosplusgabon) – Le Chanteur français de variétés de de Rock and Roll Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Léo Smet, est décédé à 74 ans tôt ce mercredi des suites d’un cancer du poumon qu’il a combattu au cours des dernières années.

C’est la Radio RTL qui a, entre autres, annoncé la nouvelle de la mort de l’idole vers 2 heures du matin dans sa résidence privée en France. Auparavant c’est son épouse Laeticia qui a informé l’Agence France Presse (AFP) de la triste nouvelle.

Avec plusieurs millions de disques vendus, Johnny Hallyday reste un monument dans le milieu musical après une carrière longue de près de six décennies, durant laquelle il a traversé les générations et les styles musicaux, du rock and roll aux guitares hurlantes jusqu'aux ballades entrées dans le répertoire de la variété française.

La disparition de l'ex-"Idole des jeunes" a suscité un flot de réactions de personnalités du monde de la musique mais aussi de responsables politiques, dont Emmanuel Macron, qui a rendu hommage à sa "gueule", sa "voix" et son "lyrisme brut et sensible".

"Jusqu’au bout, libre dans sa tête, il aura été cette présence familière, cette voix tant de fois imitée, cette personnalité osant vivre pour le meilleur, et communiquant une énergie fraternelle à ce public qui en retour lui criait 'Que je t'aime'", a-t-il écrit dans un communiqué.

"Johnny Hallyday est parti", a-t-elle annoncé dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse. "J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité."

Le mois dernier, Johnny Hallyday avait été admis à l'hôpital pour détresse respiratoire avant de retourner à son domicile de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine).

Hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, cet inusable homme de scène au train de vie parfois débridé avait connu plusieurs alertes, comme en décembre 2009, lorsque des médecins de Los Angeles l'ont placé en coma artificiel à la suite de complications consécutives à une opération.

Johnny Hallyday a bâti pendant plus d'un demi-siècle sa carrière de chanteur sur la passion du rock américain et de son aura première de rebelle.

Marathonien des tournées, dont une dernière aux côtés de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell en août dernier, il a vendu plus de 110 millions de disques, enregistré plus de 40 albums et un millier de chansons dont un quart d'adaptations, surtout de titres américains ou britanniques.

La ministre français de la Culture, Françoise Nyssen, a déclaré sur Europe 1 que le chanteur et l'écrivain Jean d'Ormesson, mort la veille, méritaient tout deux un hommage de la République.

La chanteuse Line Renaud, qui a lancé la carrière de Johnny Hallyday, estime, mercredi 6 décembre sur France Inter, que "Johnny ne mourra pas" : "Johnny ne mourra pas, Johnny va rester, c'est trop fort, le lien créé entre Johnny et la nation et toutes les générations."

"C'est quelque chose qui n'a jamais existé en France, estime-t-elle. Il n'y a jamais eu en France, avant Johnny Halliday, une popularité comme la sienne. 500 000 personnes sous la tour Eiffel, et puis toutes ces années de fidélité du public vivant au rythme des chagrins de Johnny, des bonheurs de Johnny, des amours des Johnny, de génération en génération…"

Interrogée sur la raison du succès du chanteur, Line Renaud ajoute : "Il avait quelque chose en plus. D'abord, il était vraiment très beau. Avant d'ouvrir la bouche, de dire quoi que ce soit, rien que la façon dont il arrivait dans le studio, il avait un charisme. Il n'y a pas d'école pour le charisme."

Le Gabon rend hommage également à Johnny Hallyday

Le chanteurs français a marqué les jeunes Gabonais très ouverts à la musique outre atlantique dont le rock dans les années 60 et 70. Les adeptes de Johnny ont aujourd'hui entre 50 et 65 ans et ils lui associent souvent, Hervé Forneri, dit Dick Rivers; Eddy Mitchell et dans une moindre mesure Richard Anthony.

Johnny avait cette particularité de savoir bouger son corps en tenant sa guitare. Un moment d'harmonie qui lui est propre.



Durant sa longue carrière, Hallyday considéré comme l'"idole des jeunes" a remporté de nombreuses distinctions, notamment aux Victoires de la Musique, ainsi que plusieurs prix honorifiques. Il est l'une des plus grandes icônes de la musique.

À 16 ans, Jean-Philippe Léo Smet est encore loin d’être une star. Il essaye donc de se faire connaître en tentant sa chance dans plusieurs clubs. 57 ans de carrière, 50 albums studios, plus de 1000 chansons, 110 millions d’albums vendus, 183 tournées… Johnny Hallyday était, est, et restera un monument de la chanson française. S’il nous a quittés dans la nuit du 5 au 6 décembre, la rockstar nous aura fait vivre le meilleur et nous laisse des souvenirs inoubliables. Retour sur les moments les plus forts de sa carrière en images. (Article rédigé avec Reuters et divers sources).





