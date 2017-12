Rwanda : Des experts à la recherche des voies et moyens pour combattre le terrorisme dans la sous-région de l'Afrique centrale

05 Décembre 2017

Kigali, Rwanda, 5 décembre (Infosplusgabon) - La 45e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique Centrale (UNSAC) s'est réunie, mardi à Kigali, au Rwanda en vue de proposer des approches pour éviter les dommages causés par des groupes terroristes et établir des initiatives de désarmement pour construire une Afrique intégrée et prospère.

L'UNSAC est un regroupement sous-régional de onze Etats membres à savoir l'Angola, le Burundi, le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République Démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Rwanda.

Les participants à la réunion de trois jours se pencheront sur des stratégies pour renforcer la lutte contre la violence armée et le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Selon la dernière enquête sur les armes légères, il y a au moins 875 millions d'armes à feu à travers le monde dont la grande partie se trouve en Afrique.

Le Burundi, le Yémen, le Kirghizistan, le Népal, le Pakistan, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Libye sont actuellement des pays qui subissent ces menaces, a indiqué le rapport.

Toujours selon l'enquête, la principale conséquence de l'accumulation et de la circulation des armes légères est qu'elles ont tendance à préparer le terrain pour des risques accrus de la violence armée dans la région.

