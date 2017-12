Le Parlement tunisien condamne les tentatives d'Israël de diviser la position africaine à l'égard de la question palestinienne

05 Décembre 2017

Tunis, Tunisie, 5 décembre (Infosplusgabon) - L'Assemblée des représentants du peuple tunisien (Parlement) a condamné, mardi, ''la tentative sioniste'' et le ''chantage'' faits par Israël pour diviser la position de l'Union africaine à l'égard de la cause palestinienne, indique un communiqué lu par le président du Parlement, Mohamed Ennaceur.

Israël tente d'amener l'Union africaine à abandonner ses principes et ses positions qui ont toujours soutenu les questions de libération nationale dans le monde, déplore le communiqué, rejetant l'invitation faite à sept présidents de Parlements de pays africains (Rwanda, Ghana, Ouganda, Cameroun, Tanzanie, Les Seychelles et le Soudan du Sud) à prendre part à la conférence des parlements organisée, du 5 au 7 décembre à la Knesset, le Parlement monocaméral de l'État d'Israël.

Le dernier jour de cette rencontre est réservé à une visite dans les territoires palestiniens occupés depuis 2017 en compagnie du ministre chargé des Affaires d'al Qods dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou, le mur d'''al-Barrak'' (mur des lamentations) et le tunnel de la Mosquée al-Aqsa dans la ville occupée d'al-Qods.

Le Parlement tunisien considère que cette démarche vise à consacrer ''la politique sioniste'' colonialiste et d'implantation basée sur la violation des droits nationaux palestiniens et la confiscation de leurs terres, de leurs lieux sacrés et de leurs libertés.

Le Parlement tunisien a attiré l'attention des peuples et dirigeants africains sur le danger lié à la visite des territoires palestiniens occupés depuis 1967 en ce sens qu'elle constitue une violation flagrante des principes de la légalité internationale et des résolutions de l'Unesco qui a affirmé que le mur ''al-Barrak'' (mur des lamentations) est un monument islamique.

Selon le Parlement tunisien, la résolution de la question palestinienne ne peut se faire que sur la base de la légalité internationale et des résolutions des Nations unies et selon les principes du droit des peuples à l'autodétermination, garantissant le rétablissement total des droits nationaux palestiniens, leur indépendance et la fondation de leur Etat ayant pour capitale al-Qods (Ndlr, (Jérusalem).

Les députés tunisiens des différents groupes et blocs parlementaires ont par ailleurs condamné ''les intentions du président américain, Donald Trump ,de reconnaître al-Qods comme capitale d'Israël''.

