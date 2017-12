La Tunisie obtient officiellement l'accréditation en tant que centre régional de formation en sécurité aérienne

05 Décembre 2017

Tunis, Tunisie, 5 décembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a officiellement obtenu, mardi, l’accréditation en tant que centre régional de formation en sûreté et sécurité de l’aviation civile, accordée par l’Organisation internationale onusienne de l’aviation civile (Icao) qui tient en même temps sa conférence internationale sur la formation dans le domaine de l'aviation civile à Tunis (5-6-7 décembre).

Le directeur général de l’Office tunisien de l’aviation civile et des aéroports (Oaca), Khaled Chelli, a affirmé, en marge de l'ouverture de la conférence, que ce centre va jouer un rôle important dans le renforcement de la sécurité des aéroports et pour la formations des cadres dans le domaine de l'aviation civile, indiquant que le budget estimé pour cette formation est de un million de dinars par an, alors que des investissements de 40 millions de dinars (16,11 millions de dollars) ont été mobilisés pour les équipements de 2018.

L’accréditation renouvellera la confiance en la Tunisie en tant que destination touristique et économique sûre pour les visiteurs et les investisseurs dans toutes les régions du monde.

