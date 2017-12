L'Egypte abrite un forum sur la promotion du commerce et de l'investissement en Afrique

05 Décembre 2017

Sharm El-Sheikh, Egypte, 5 décembre (Infosplusgabon) - Un forum de haut niveau de trois jours sur la promotion du commerce et de l'investissement en Afrique va s'ouvrir jeudi à Sharm El-Sheikh, la ville touristique égyptienne sur la Mer Rouge, en présence d'au moins six chefs d'Etat qui vont échanger avec des hommes d'affaires et des investisseurs sur un large éventail de questions touchant au commerce et au développement sur le continent.

Organisé par le gouvernement égyptien, le Forum Africa 2017 va servir de tremplin au renforcement de l'investissement et de la coopération transfrontalière du secteur privé, a déclaré Dr Sahar Nasr, le ministre égyptien de l'Investissement et de la Coopération internationale.

Le Forum de cette année va avoir pour thème "Promouvoir l'investissement pour une croissance inclusive". Dans ce cadre, diverses activités sont prévues afin de renforcer la coopération du secteur privé en Afrique et de stimuler l'investissement dans des secteurs d'un intérêt stratégique pour notre continent.

D'après le programme officiel, la conférence va s'ouvrir sur la Journée des jeunes entrepreneurs qui va réunir des entrepreneurs débutants avec d'autres plus expérimentés en plus de mentors, de dirigeants de start-ups, d'investisseurs providentiels et des représentants d'entreprises de capital risque qui vont échanger des idées, établir des réseaux et contribuer à promouvoir les initiatives commerciales de l'avenir.

Parmi les intervenants de ce forum, vont figurer les présidents Azali Assoumani des Comores, Abdel Fattah Al Sissi de l'Egypte, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Paul Kagame du Rwanda.

D'autres seront le président Mohamed Abdullahi Mohamed de la Somalie, le vice-président Yemi Osinbajo du Nigeria, les Premiers ministres Sherif Ismail de l'Egypte, Carlos Agostinho do Rosario du Mozambique et le vice-Premier ministre éthiopien, Demeke Mekonnen.

Dans un message de bienvenue à la réunion, le président Al Sisi a noté que malgré des tendances économiques mondiales adverses, les économies africaines se sont montrées résilientes et restent parmi les destinations les plus attractives pour l'investissement mondial.

"Néanmoins, il faut redoubler nos efforts communs pour renforcer la coopération économique et l'intégration afin d'atteindre le développement et le progrès auxquels nos nations africaines aspirent", a-t-il souligné.

Les analystes indiquent que les réformes favorisent un climat d'investissement plus favorable et qu'avec sa population jeune, sa main d’œuvre croissante et moins dépendante, son urbanisation rapide et ses richesses naturelles abondantes, le continent connaît une croissance économique extraordinaire.

Cependant, il faut encore faire plus pour accélérer le développement des infrastructures et stimuler l'intégration et les échanges régionaux. Pour exploiter tout le potentiel de l'Afrique, ses jeunes entrepreneurs doivent être autonomisés grâce à un environnement favorable sous-tendu par une croissance inclusive et élargie.

