La Fao prévient que les sols sont négligés au moment de la célébration de la «Journée mondiale des sols»

Rome, Italie, 5 décembre (Infosplusgabon) - Alors que le monde célèbre, mardi, la «Journée mondiale des sols», l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) a averti que les sols sont négligés. Elle ajoute, cependant, que cela peut être inversé.

Selon la Fao, 33% du sol est dégradé modérément ou fortement en raison de l'érosion, de la perte de matière organique du sol, de l'épuisement des nutriments, de l'acidification, de la salinisation, du compactage et de la pollution chimique.

Cependant, une gestion durable et des techniques agricoles prudentes peuvent inverser la tendance à la dégradation des sols et assurer la sécurité alimentaire mondiale actuelle et future.

"Le sol est l'endroit où tout commence", a souligné la Fao. "Peu de gens savent que les sols sont une ressource non renouvelable. Il faut plus de mille ans pour faire un centimètre de sol. Cela signifie que dans notre vie, tout le sol que nous voyons est tout ce qu'il y a".

La Fao affirme que les sols font pour nous des choses incroyables que nous prenons parfois pour acquises. "Ils soutiennent la production alimentaire, filtrent notre eau, sont la source de nos médicaments et nous aident à lutter contre le changement climatique et à s'y adapter".

La Fao affirme que 95% de la nourriture est produite dans les sols, ajoutant qu'on ne peut espérer nourrir la population croissante et produire 50% de plus de nourriture dont nous avons besoin d'ici 2050 sans considérer et préserver la qualité de nos sols.

La teneur en nutriments des sols influence directement celle des plantes cultivées en leur sein, ajoute-t-il, ajoutant que les sols échangent des nutriments et de l'eau avec les racines de la plante. "Plus le sol est sain, meilleure sera la culture. Le sol est une ressource non renouvelable et sa préservation est essentielle pour la sécurité alimentaire".

Selon la Fao, prendre soin des sols signifie une plus grande biodiversité puisque les sols abritent un quart de la biodiversité de notre planète. Elle affirme qu'il y a plus d'organismes vivants dans une cuillère à soupe de terre qu'il n'y a de personnes sur Terre.

"Nulle part dans la nature, les espèces ne sont aussi densément compactées que dans les sols. La biodiversité est importante pour le bien-être de notre planète. Elle aide les espèces à survivre et à s'adapter aux changements de la nature".

L'agence des Nations unies pour l'alimentation affirme que la préservation de la biodiversité signifie que «nous aidons à garder notre planète résiliente, adaptable et saine».

L'agriculture biologique, le pâturage en rotation, la rotation des cultures et l'agriculture de conservation peuvent préserver la biodiversité des sols. Ces méthodes augmentent durablement la productivité agricole sans dégrader les ressources en sols et en eau.

Selon la Fao, le fait de prendre soin des sols signifie moins de gaz à effet de serre. Les sols aident à lutter contre le changement climatique et à s'y adapter, car lorsqu'ils sont gérés de manière durable, les sols peuvent jouer un rôle important dans l'atténuation du changement climatique (séquestration du carbone) et de la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

"Des sols sains à haute teneur en matière organique peuvent également stocker de grandes quantités d'eau qui aident les cultures à faire face à la sécheresse et à s'adapter aux précipitations extrêmes".

La Fao dit que prendre soin des sols signifie également de meilleurs moyens de subsistance, du fait que des sols sains peuvent assurer la sécurité alimentaire, fournir de meilleurs moyens de subsistance et réduire la migration forcée.

Elle souligne que les sols dégradés entraînent la perte de sources de nourriture et de moyens de subsistance, soulignant que plus de 10 millions de personnes ont abandonné leurs maisons en raison de problèmes environnementaux tels que l'érosion des sols, la désertification, la déforestation et la sécheresse.

La Fao affirme que la mise en œuvre de stratégies de gestion durable des sols qui aident les agriculteurs à faire face aux sécheresses à long terme et à la dégradation des sols peut aider les populations à choisir entre migrer ou rester chez elles.

En outre, prendre soin des sols signifie une eau plus propre, car les sols sont la clé d'un approvisionnement en eau propre.

Les sols captent, stockent et filtrent l'eau, ce qui la rend apte à la consommation, ajoute la Fao, ajoutant que les forêts des régions montagneuses empêchent non seulement l'érosion des sols, mais assurent également une eau potable de bonne qualité aux utilisateurs en aval. Les sols stockent également l'eau, la rendant disponible pour les cultures.

Prendre soin des sols signifie également plus de médicaments car les sols sont importants pour la santé humaine, avec la plupart des antibiotiques bien connus provenant des bactéries du sol, y compris la pénicilline. Plus de 500 antibiotiques sont dérivés des microbes du sol, souligne la Fao.

