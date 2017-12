La police nigériane réagit à l'alerte terroriste des gouvernements américain et britannique

05 Décembre 2017

Abuja, Nigeria, 5 décembre (Infosplusgabon) - Le quartier général de la police du Nigeria a dissipé les craintes des Nigérians sur l'alerte rouge émise par les missions diplomatiques américaine et britannique sur d'éventuelles attaques terroristes dans le Territoire de la capitale fédérale (Fct) et six Etats de la fédération, en rassurant les résidents des Etats identifiés et les invitant à ne pas céder à la panique alors que les mesures de sécurité adéquates ont été mises en place.

Les six Etats sont ceux d'Adamawa, de Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa et Yobe, tous situés dans la région du nord-est du pays.

Un communiqué du porte-parole de la police du Nigeria, M. Jimosh Moshood, indique que l'Inspecteur général de la police, M. Ibrahim Idris, a ordonné aux commissaires de police et à leurs inspecteurs généraux adjoints en charge des commandements de zone et des Etats sur le territoire national d'être en alerte rouge et de renforcer la sécurité dans les Etats concernés et dans d'autres régions du pays.

Le gouvernement fédéral nigérian, par la voix du ministre de l'Information, M. Lai Mohammed, a donné des assurances similaires.

M. Mohammed a indiqué, dans un communiqué dimanche, que les forces de sécurité nationales n'ont pas baissé la garde même s'il n'y a pas eu d'attaque terroriste sur le Fct depuis que l'Administration Buhari a pris la direction du pays.

D'après M. Moshood: "Il faut se rappeler que suite aux attaques récentes de Boko Haram contre des cibles vulnérables dans les Etats d'Adamawa et de Borno, l'Igp a ordonné à tous les commissaires de police en charge des commandements nationaux et à leurs inspecteurs généraux adjoints ainsi qu'à leur personnel sur toute l'étendue du territoire national d'être en alerte rouge depuis le 21 novembre 2017.

"C'est pour tuer dans l’œuf et prévenir d'autres attaques dans les Etats touchés et les autres Etats de la fédération. Avant même les récentes mises en garde et avertissements des ambassades américaine et britannique au Nigeria contre d'éventuelles attaques de Boko Haram contre des cibles vulnérables dans le Fct, à Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa et Yobe, l'IGP avait renouvelé sa directive à ses agents pour qu'ils restent en alerte rouge".

Le porte-parole de la police a déclaré que les commissaires de police dans les Etats identifiés avaient reçu des instructions strictes pour tenir des réunions avec les parties concernées des populations sous leur responsabilité.

En outre, ils ont reçu l'ordre de renforcer la sécurité et de procéder à des déploiements massifs de policiers et d'équipement sur les sites vulnérables identifiés et les cibles vulnérables perçues/exposées.

Ils doivent également assurer des surveillances 24 heures sur 24 des mosquées et des églises, des marchés, des écoles, des parkings de poids lourds, des hôtels, des lieux de loisir, des agglomérations, villages et villes dans les Etats mentionnés.

Les opérations, qui ont débuté dans les Etats signalés, vont se poursuivre pendant tout le mois de décembre et jusqu'au Nouvel An et au-delà, a-t-il révélé.

M. Moshood a invité les populations dans les Etats mentionnés à continuer à vaquer à leurs occupations sans aucune appréhension ni panique, mais avec prudence, vigilance et en faisant plus attention à leur sécurité.

Il les a invités à signaler rapidement toute activité suspecte dans leur voisinage au poste de police le plus proche.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon