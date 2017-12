L'Algérie et la Guinée signent plusieurs accords de coopération

Alger, Algérie, 5 décembre (Infosplusgabon) - Les travaux de la troisième Commission mixte algéro-guinéenne ont été sanctionnés lundi par la signature à Alger de 10 accords touchant plusieurs secteurs et visant à renforcer le partenariat entre les deux pays.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a estimé, à cet égard, que ces accords vont permettre aux deux pays d'adopter une feuille de route sur les prochaines réunions et aux hommes d'affaires algériens et guinéens de se pencher sur les moyens de mettre en place une coopération et un partenariat.

La situation en Afrique a été l'un des points abordés par la session à travers un exposé sur l'approche de l'Algérie dans la résolution de la migration clandestine, le terrorisme et le crime organisé.

De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, a appelé les hommes d'affaires algériens à s'intéresser au marché guinéen, affirmant la volonté de la Guinée de renforcer le partenariat entre les deux pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon