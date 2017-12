Le Secrétaire général de l’ONU condamne le meurtre d’un "casque bleu" mauritanien en Centrafrique

05 Décembre 2017

New York, Etats-Unis, 5 décembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a condamné le meurtre lundi d’un "casque bleu" mauritanien par des éléments d'une milice anti-Balaka à Bria, dans l'est de la République centrafricaine, qui ont également blessé trois soldats de la Mission multi-dimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

D’après un communiqué publié par le porte-parole de l’ONU, l’attaque a eu lieu à un poste de contrôle des "casques bleus" de la MINUSCA près d’un site de personnes déplacées internes situé dans la ville à Bria

Ce décès porte à 14 le nombre de "casques bleus" tués dans des attaques ciblées menées en République centrafricaine depuis janvier 2017.

"Le Secrétaire général a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées, au gouvernement et au peuple mauritaniens. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés", indique le communiqué.

M. Guterres a rappelé que les attaques contre les "casques bleus" de l’ONU pourraient constituer un crime de guerre et a exhorté les autorités de la République centrafricaine à mener une enquête diligente sur cet incident et à traduire leurs auteurs devant la justice.

“Le Secrétaire général a réitéré la détermination de la MINUSCA à protéger les populations civiles et à contribuer à la stabilisation en République centrafricaine”, indique le communiqué, ajoutant que le patron de l’ONU a exhorté toutes les parties à s’abstenir de violence et à œuvrer ensemble pour restaurer la paix et la stabilité du pays.

Des affrontements opposant la coalition rebelle Séléka, en majorité musulmane, et la milice anti-Balaka, en majorité chrétienne, avaient plongé ce pays de 4,5 millions d’habitants dans une guerre civile en 2013.

