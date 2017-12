L'Onu célèbre la Journée internationale des personnes handicapées

03 Décembre 2017

New York, États-unis, 3 décembre (Infosplusgabon) - Au moment où le monde célèbre, dimanche, la Journée internationale des personnes handicapées, les Nations unies on souligné que le Programme de développement durable 2030 promet de ne ''laisser personne en rade''.

Les Nations unies ont indiqué, dans un communiqué, que les personnes vivant avec un handicap aussi bien comme bénéficiaires et comme agents pour le changement, peuvent accélérer le processus vers le développement inclusif et durable et promouvoir une société résistante pour tous y compris dans le contexte réduction de risque de catastrophe et d'action humanitaire et de développement durable.

"Les gouvernements, les personnes vivant avec un handicap et leurs organisations représentatives, les institutions académiques et le secteur privé doivent travailler comme ''une équipe'' pour atteindre les Objectifs de développement durable (Odd)".

La célébration annuelle de la Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992, par la résolution 47/3 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Elle a pour but de promouvoir les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et du développement, et de sensibiliser sur la situation des personnes vivant avec un handicap dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Le communiqué indique que se basant sur le travail de plusieurs décennies des Nations unies dans le domaine des handicapés, la Convention pour les droits des personnes handicapées, adoptée en 2006, a consolidé les droits et le bien-être des personnes vivant avec un handicap grâce à la mise en œuvre du Programme 2030 de développement durable. Il s'agit du Cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, la Charte pour l'Inclusion des Personnes vivant avec un handicap dans l'Action Humanitaire, le nouvel Agenda Urbain et le Programme d'action d'Addis-Abeba pour le Financement du Développement.

Le thème de la célébration de cette année est intitulé: “Transformation vers une société résiliente et durable pour tous”.

