RCA : La FAO aide les ex-combattants à recommencer leur vie

02 Décembre 2017

Bangui, République centrafricaine, 2 décembre (Infosplusgabon) - Plus de mille ex-combattants de la République centrafricaine (RCA) ont vendu leurs armes pour l'équipement agricole, dans le cadre d'une initiative des Nations Unies, selon l'agence des Nations Unies pour l'agriculture.

"Cette initiative est un pas important vers la paix et la restauration de l'espoir", a déclaré Jean-Alexandre Scaglia, Représentant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en RCA.

Le message du programme des Nations Unies appuyé par la FAO est simple : arrêtez de prendre part à la violence, déposez vos armes et, en échange, vous obtiendrez de l'aide pour commencer une nouvelle vie. Les participants reçoivent une formation certifiée en jardinage, en horticulture, en élevage de poulets et de porcs, ainsi qu'en outils, graines ou de jeunes animaux.

"Nous assistons à une augmentation de la violence à des niveaux aussi élevés qu'en 2013-2014", a affirmé M. Scaglia, "donc donner aux groupes armés une option, une issue, ne pourrait pas être plus rapide".

Alors que certains ex-combattants élèvent des poulets ou cultivent et vendent des légumes, d'autres réparent des routes et des infrastructures publiques détruites par les combats.

"Le programme apporte également des gains financiers considérables", a expliqué M. Scaglia.

"En moyenne, les revenus mensuels sont d'environ 50 mille francs CFA (85 dollars US), mais ces activités rapportent entre 200 mille et 300 mille francs CFA (300 à 500 dollars US) par mois. Le programme n'aide pas seulement à rétablir la paix, il stimule aussi l'économie et donne aux jeunes une chance de reconstruire leur pays", a-t-il ajouté.

Un programme de formation de trois mois est organisé à Bangui, Kaga Bandoro, Bambari et Haute Kotto - régions les plus touchées par les conflits qui accueillent encore des centaines de milliers de personnes déplacées.

Maintenant, dans des salles aux couleurs vives dans des mairies vieillissantes ou des quartiers militaires abandonnés, les ex-combattants, hommes et femmes qui, il n'y a pas longtemps, se livraient à une violence qui divisait le pays et horrifiait le monde, s'installent assidûment à leurs bureaux, désireux d'apprendre.

La FAO soutient l'expansion de l'initiative des Nations Unies pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) et, dans le cadre d'un nouveau projet, aidera les ex-combattants à accéder à des programmes de microcrédit pour lancer leur propre entreprise.

La recrudescence de la violence a poussé la RCA dans sa quatrième année de conflit, alors que plus d'un demi-million de personnes ont fui leurs foyers à travers les frontières ou ont envahi des camps de personnes déplacées.

Une personne sur deux souffre de la faim, a détaillé l'agence de l'ONU pour l'agriculture.

La FAO a besoin de 10 millions de dollars d'ici février pour aider plus de 350 mille personnes déplacées et vulnérables à reprendre leurs activités agricoles et se préparer à la saison de récolte mars-avril 2018 en leur fournissant semences et outils, ainsi que des services vétérinaires de base pour leur bétail.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon