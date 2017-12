Journée mondiale du sida : l'ONU appelle à un engagement renouvelé pour faire de l'épidémie "une chose du passé"

02 Décembre 2017

New York, Etats-Unis, 2 décembre (Infosplusgabon) - Le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable (ODD) - qui incluent l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030 - sans que les gens atteignent leur droit à la santé, ont déclaré, vendredi, les Nations Unies lors de la Journée mondiale du sida avec un appel fort pour la pleine réalisation de ce droit fondamental par tous, partout.

"Le droit à la santé est un droit humain fondamental - tout le monde a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, comme le consacre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels", a déclaré Michel Sidibé, directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), dans son message sur la Journée, célébrée dans le monde entier le 1er Décembre.

En effet, le droit à la santé est lié à tous les ODD et «est étroitement lié à une série d'autres droits, notamment les droits à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre.

Il a expliqué que cela inclut : l'égalité d'accès aux soins de santé; aux infrastructures de soins de santé adéquates; aux services de santé respectueux et non discriminatoires; et que les soins de santé doivent être médicalement appropriés et de bonne qualité.

Pour tous les succès, le sida n'est pas encore terminé. Mais en assurant que tout le monde, partout, accède à leur droit à la santé, il peut l'être, a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. "Mais le droit à la santé est plus que cela", a-t-il poursuivi, déclarant qu'avec cela, "les rêves et les promesses des gens peuvent être réalisés".

M. Sidibé a souligné que les personnes les plus marginalisées et les plus touchées éprouvent encore des difficultés à accéder aux services sociaux et de santé dont elles ont un besoin urgent, affirmant que «nous devons tous rester aux côtés des personnes laissées pour compte et exiger que personne ne soit refusé leurs droits humains".

Dans son message du jour, le Secrétaire général António Guterres a déclaré que "le monde est sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030", notant que près de 21 millions de personnes vivant avec le VIH ont maintenant accès au traitement et ce nombre devrait atteindre plus de 30 millions d'ici 2020.

Les décès liés au sida et les nouvelles infections à VIH diminuant, il y a un grand espoir que le monde puisse tenir sa promesse, a-t-il ajouté.

Cependant, certaines parties de la riposte au VIH sont à la traîne. "Dans certaines régions du monde, les réussites durement acquises sont inversées, avec un nombre croissant de nouvelles infections à VIH et de décès liés au SIDA", a averti M. Guterres, appelant à "un engagement renouvelé pour terminer ce que nous avons commencé et faire que l'épidémie de sida est une chose du passé".

Pour sa part, Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a souligné le droit à une éducation de qualité pour tous, car les deux objectifs - santé et éducation - vont de pair. "Ce lien est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de la Stratégie 2016-2021 de l'ONUSIDA", a-t-elle expliqué.

Comme indiqué dans la Stratégie de l'UNESCO pour l'éducation à la santé et au bien-être: Contribuant aux objectifs de développement durable, la santé et l'éducation se renforcent mutuellement : les apprenants en bonne santé apprennent mieux et les apprenants mieux formés sont en meilleure santé.

"Elles sont également mutuellement dépendantes - sans le droit à l'éducation, nous ne pouvons pas vraiment respecter le droit à la santé", a poursuivi Mme Azoulay, soulignant que dans un monde où les jeunes - surtout les filles et les jeunes femmes - portent un fardeau disproportionné du VIH et du SIDA, "nous devons tous reconnaître que l'éducation sexuelle complète est essentielle à leur droit à la santé et à la santé de toutes les sociétés".

Reprenant ce fil dans son message, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d'ONU Femmes, a déclaré que selon l'ONUSIDA, toutes les quatre minutes, trois jeunes femmes sont infectées par le VIH.

"Elles ne jouissent manifestement pas de leur droit à la santé, et ne le feront pas non plus tant que nous ne serons pas en mesure de renverser les inégalités et la discrimination qui alimentent le VIH. Ceux dont la santé et l'avenir sont actuellement les moins prioritaires doivent devenir notre objectif, si nous voulons réaliser les changements que nous recherchons ", a-t-elle déclaré.

En tant que tel, ne laisser aucune femme ou fille derrière dans la riposte au VIH signifie assurer leur participation et leur engagement significatifs dans la conception de cette réponse, améliorer l'accès aux services et exiger leur droit à la santé.

"Pour ce faire, nous encourageons la voix et le leadership des femmes et soutenons leur place aux tables de décision", a poursuivi Mme Mlambo-Ngcuka, ajoutant qu'en 2016, ONU Femmes a soutenu les réseaux de femmes vivant avec le VIH dans 31 pays pour renforcer leur engagement dans les réponses nationales au VIH. «Dans le cadre de cette Journée mondiale du SIDA, ONU Femmes appelle à un engagement à prioriser et atteindre toutes les femmes et les filles qui sont laissées pour compte dans la riposte au VIH : toutes les dernières femmes et filles.

L'ONUSIDA prévient que les hommes sont moins susceptibles d'accéder au traitement du VIH et plus susceptibles de mourir de maladies liées au sida. En 2016, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 120 mille enfants de moins de 14 ans sont morts de causes liées au SIDA alors que chaque heure, 18 sont nouvellement infectés.

La mise à jour statistique 2017 de l'UNICEF sur les enfants et le SIDA, lancée, vendredi, prévoit que si les tendances actuelles persistent, il y aura 3,5 millions de nouvelles infections à VIH chez les adolescents d'ici 2030.

"Il est inacceptable que nous continuions à voir tant d'enfants mourir du sida et si peu de progrès réalisés pour protéger les adolescents contre de nouvelles infections à VIH", a déclaré le Dr Chewe Luo, chef du VIH pour l'UNICEF.

"L'épidémie de sida n'est pas terminée ; elle reste une menace pour la vie des enfants et des jeunes, et d'autres mesures peuvent et doivent être prises pour l'empêcher», a-t-il ajouté.

Une analyse de l'UNICEF des tendances démographiques et des nouvelles données sur le VIH révèle que les objectifs fixés dans le cadre de la super-voie accélérée de 2020, élaboré en 2016 pour mettre fin au sida chez les enfants, ne seront pas atteints.

Tout en notant que les transmissions du VIH de la mère à l'enfant ont diminué et que deux millions de nouvelles infections ont été évitées chez les enfants, l'UNICEF souligne que ces progrès ne doivent pas conduire à la complaisance, déclarant que les progrès dans la prévention, le dépistage et le traitement des infections à VIH chez les adolescents ont été lents de manière inacceptable.

"Continuer à cette lenteur de progrès, c'est jouer avec la vie des enfants et engager les générations futures dans une vie évitable du VIH et du SIDA", a ajouté le Dr Luo. "Nous devons agir de toute urgence afin de maintenir les gains que nous avons réalisés au cours de la dernière décennie".

Pour remédier aux lacunes de la riposte au VIH, l'UNICEF propose d'utiliser les innovations émergentes ; intensifier la réponse pour les enfants ; et renforcer la capacité des gouvernements à collecter des données détaillées et ventilées sur les tests et les traitements.

Des solutions novatrices doivent être adoptées pour accélérer les progrès dans la prévention de l'infection par le VIH chez les enfants et pour assurer que les personnes vivant avec le VIH reçoivent le traitement dont elles ont besoin.

