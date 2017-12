Ethiopie : Ouverture lundi de la 12ème Conférence économique africaine à Addis-Abeba

02 Décembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 2 décembre (Infosplusgabon) - Bien que l'Afrique ait enregistré une forte croissance économique au cours des dernières années, cette croissance n'est pas inclusive du fait que la pauvreté et les inégalités continuent à prévaloir.

Quel est le rôle des gouvernements africains dans l'industrialisation de leurs pays? Qu'est-ce qui rend les politiques industrielles efficaces? Quel environnement institutionnel et réglementaire les gouvernements devraient-ils poursuivre pour promouvoir l'industrialisation? Et quelles sont les expériences des pays africains qui ont adopté des stratégies et des politiques d'industrialisation? Pour ces pays, quels facteurs ont assuré une mise en œuvre réussie?

Ce sont quelques-unes des questions clés à aborder à la 12ème Conférence économique africaine, qui s'ouvre lundi à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Selon le média de la BAD, la conférence, qui aura lieu du 4 au 6 décembre, se tiendra sous le thème «Gouvernance pour la transformation structurelle».

La BAD considère la bonne gouvernance comme une condition fondamentale de la transformation structurelle durable. L'Etat doit remplir son rôle. Les faits montrent que les pays ayant des gouvernements et des institutions transparents, responsables et rendant compte de manière limitée, ou des systèmes socio-économiques faibles, ont connu des progrès lents dans la diversification de l'économie.

"La transformation des économies africaines ne peut pas se faire dans le vide. Il faut un effort concerté des politiques gouvernementales pour créer l'environnement propice à de telles transformations», a déclaré Célestin Monga, vice-président, Gouvernance économique et gestion des connaissances, et économiste en chef à la BAD.

"L'objectif de la Conférence économique africaine de 2017 est d'identifier des politiques et des stratégies de gouvernance plus spécifiques pour une transformation structurelle réussie, en s'appuyant sur les meilleures pratiques existantes et les perspectives alternatives africaines conduisant à une transformation structurelle".

En effet, libérer le potentiel d'industrialisation est un défi auquel la plupart des gouvernements africains sont confrontés aujourd'hui. On reconnaît, de plus en plus, que les gouvernements ont un rôle important à jouer dans la conduite du processus d'industrialisation de leurs pays, encadré par une politique industrielle globale et résolue.

La BAD a lancé la Conférence économique africaine (CEA) en novembre 2006 pour favoriser l'échange de connaissances au sein d'un vaste réseau de chercheurs, d'organisations de la société civile et de praticiens des politiques et du développement.

La CEA 2017 est organisée conjointement par la BAD, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Hailemariam Desalegn, Premier ministre de l'Éthiopie, est parmi les participants de haut niveau à la conférence ; Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) ; Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine ; Lamin Manneh, Directeur, Centre de services régional pour l'Afrique, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

La délégation de la BAD sera conduite par le vice-président et économiste en chef, Célestin Monga.

Le discours d'ouverture sera prononcé par Richard Joseph, professeur d'histoire et de politique internationale à la Northwestern University, Illinois, aux Etats-Unis d'Amérique.

La conférence réunira plus de 400 décideurs politiques, chercheurs et praticiens du développement d'Afrique et du monde entier pour apporter des contributions stratégiques à la réalisation de la transformation structurelle en Afrique en mettant l'accent sur la gouvernance du développement.

La Conférence économique africaine de 2016 s'est tenue à Abuja, au Nigeria, du 5 au 7 décembre 2016, et s'est concentrée sur l'industrialisation agro-alliée de l'Afrique.

