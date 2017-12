France : SUEZ va construire une usine d’eau potable à Yaoundé

02 Décembre 2017

Paris, France, 2 décembre (Infosplusgabon) - SUEZ, leader mondial français dans la gestion intelligente et durable des ressources, est chargé de la construction de l’usine de production d’eau potable de Yaoundé pour répondre aux besoins en eau potable de la population en forte croissance de la ville de Yaoundé, a-t-on appris samedi, de source officielle.

Le projet, d’un montant de 43 millions d’euros et qui comprend le pompage de l’eau brute dans la rivière Sanaga, la construction de l’usine en 36 mois, des stations de pompage et le transfert de l’eau produite jusqu’à Yaoundé, sera financé par Eximbank of China et par le gouvernement camerounais dans le cadre d’un projet plus global et structurant de plus de 650 millions d’euros, a annoncé, jeudi, le Groupe français.

SUEZ sera également chargé des études d’ingénierie de l’usine de traitement, de la fourniture d’équipements, de la supervision du montage de l’usine et de sa mise en service au bénéfice de la population de la capitale camerounaise qui a atteint aujourd’hui près de 3 millions d’habitants et permettre d’accompagner le développement économique de la ville.

Le Groupe assurera également la formation du personnel camerounais et intègrera des technologies de pointe garantissant une parfaite qualité de l’eau produite, indépendamment des variations de qualité et de débit de l’eau brute.

«Ce projet constitue une référence significative pour le Groupe en Afrique et s’inscrit dans notre volonté d’accompagner les villes africaines dans l’apport de solutions performantes pour garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à une population en forte croissance», a déclaré le Groupe dans un communiqué.

SUEZ, qui renforce ainsi sa présence au Cameroun où il a construit l’usine d’eau potable d’Akomiada (100 000 m3/jour), est présent sur le continent africain depuis la construction de l’usine de traitement d’eau de La Djoué à Brazzaville en 1952, et a construit plus de 500 usines d’eau potable et d’assainissement et dessert la plupart des capitales africaines dont Nairobi, Ouagadougou, Dar Es Salaaam et Bamako.

