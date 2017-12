Plus de 02 milliards de FCFA de la Suède à la MINUSMA pour consolider la paix au Mali

02 Décembre 2017

Bamako, Mali, 2 décembre (Infosplusgabon) - La Suède vient de faire don à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali ( MINUSMA) de 4,1 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de FCFA, dans le cadre de sa contribution au Fonds fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité au Mali, a-t-on appris, samedi, de bonne source.

Ce soutien financier suédois vise à renforcer les mécanismes de paix et de réconciliation aux niveaux national et local, et à donner une plus grande influence et la participation des femmes au processus de paix, aux processus politiques et à la consolidation de la paix.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon