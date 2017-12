Liberia : Mise en place d'un groupe de travail conjoint ONU, UA et UE en Libye

01 Décembre 2017

Monrovia, Liberia, 1er décembre (Infosplusgabon) - Les Nations Unies (UN), l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA) ont convenu de mettre en place un groupe de travail conjoint pour sauver et protéger les vies des migrants et des réfugiés le long des routes et en particulier à l'intérieur de la Libye.

La décision a été prise conjointement par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la haute représentante/vice-présidente de l'UE, Federica Mogherini en marge du 5ème Sommet UA/UE tenu les 29 et 30 novembre en Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué de presse conjoint, les quatre diplomates (y compris Guterres) ont discuté des mesures concrètes à prendre pour remédier à la situation dramatique des migrants et des réfugiés victimes des réseaux criminels en Libye, notamment pour accélérer le retour volontaire des victimes dans leur pays d'origine et la réinstallation de ceux qui ont besoin d'une protection internationale.

Selon le communiqué, les mesures prises par l'organisme s'appuieront sur le travail en cours des pays d'origine et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec un financement de l'UE, qui permettra le retour volontaire de 13 mille migrants dans leur pays d'origine dès janvier.

L'organe a convenu que les travaux de la Task Force seront étroitement coordonnés avec les autorités libyennes et feront partie du travail global conjoint de l'UA, de l'UE et de l'ONU, et intensifieront le démantèlement des réseaux de trafiquants et criminels.

Le groupe de travail offrira également des opportunités de développement et de stabilité aux pays d'origine et de transit, ainsi que s'attaquer aux causes profondes de la migration.

La décision de l'ONU, de l'UA et de l'UE vise à améliorer de manière systématique leur coopération trilatérale et à se réunir régulièrement au plus haut niveau politique, notamment en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.

