Suisse : Diminution des migrants des arrivées de migrants et de réfugiés selon l'OIM

01 Décembre 2017

Genève, Suisse, 1er décembre (Infosplusgabon) - L'Organisation Internationale pour la migration (OIM), l'agence de l'ONU pour les migrants, a indiqué, vendredi, que 164.654 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la mer en 2017 à la date du 19 novembre, avec un peu plus de 70% en Italie et le reste partagés entre la Grèce, la Chypre et l'Espagne.

Dans une déclaration, l'OIM compare ce nombre aux 350.549 arrivants dans la région, l'année dernière durant la même période.

Il semble que l'OIM de Rome a rapporté le 30 novembre que, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 117.042 migrants sont arrivés par la mer en Italie, cette année, soit environ 32% de moins que les arrivants à la même période, l'année dernière.

On rapporte que, depuis le 1er août 2017, un nombre total de 21.825 hommes, femmes et enfants sont arrivés en Italie par la mer à partir de l'Afrique du Nord.

Ce nombre est moins que celui des arrivants totaux rien qu'au mois d'août de 2015 et de l'année dernière. Au total, la période août-novembre 2017 représente presque le quart du nombre total de migrants, soit 79.615 arrivés en Italie, l'année dernière durant une période similaire et moins que la moitié du nombre total, 50.667 arrivés en 2015 durant les mêmes mois.

