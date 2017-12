Mauritanie : Début de la 7é édition du Festival des Villes Anciennes

01 Décembre 2017

Nouakchott, Mauritanie, 1er décembre (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a donné vendredi, le coup d’envoi marquant le démarrage officiel des activités de la 7é édition du Festival des Villes Anciennes (FVA)-classées patrimoine mondial par l’UNESCO, dans la localité de Tichitt (Centre du pays), a-t-on appris de sources officielles.

Cette activité culturelle placée sous le thème «Nos cités sauvegardées de la disparition» est calquée sur le calendrier musulman, avec la date marquant la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Selon les organisateurs, l’organisation d’un Festival des Villes Anciennes en Mauritanie repose sur une vision et une option «l’interdépendance entre le naturel, le patrimoine culturel et le développement économique et social. D’où la nécessité de veiller et de protéger l’héritage culturel pour valoriser le potentiel économique et social des populations», le tout accompagné d’une politique de promotion des activités touristiques.

Au programme de cette édition, une exposition avec des stands présentant des manuscrits anciens, des objets d’artisanat, des produits tirés des activités agricoles au niveau local, un village culturel, diverses activités (colloque, débats, cercles de réflexion), représentations musicales et théâtrales, sports traditionnels….).

Les villes mauritaniennes classées patrimoine mondial de l’UNESCO sont Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichitt.

FIN/INFOSPLUSGABON/JKM/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon