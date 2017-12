Le Président Bai Koroma en visite de travail en Gambie

01 Décembre 2017

Banjul, Gambie, 1er décembre (Infosplusgabon) - Le président Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone est arrivé ce jeudi en Gambie pour une visite de travail de deux jours. Il a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international de Banjul, par son homologue gambien, le Président Adama Barrow.

M. Koroma est le premier président que le chef de l'Etat gambien reçoit depuis son accession au pouvoir à la faveur d'une élection en décembre dernier.

Durant sa visite de deux jours, le Président Koroma va se joindre à son hôte pour l'inauguration de QCity à Bijilo et un dîner sera donné en son honneur à l'occasion de la célébration du 40ème anniversaire de l'Institut ouest-africain des assurances.

Les Présidents Barrow et Koroma auront un entretien en tête-à-tête, suivi d'une conférence de presse commune à la Présidence à Banjul, vendredi.

Avant de rentrer dans son pays vendredi soir, le Président Koroma va inaugurer le siège de l'institut ouest-africain des assurances et assister à la cérémonie de remise de diplômes des élèves de cet institut, entre autres activités.

Le Président Koroma fait partie des chefs d'Etat de la Cedeao qui ont œuvré inlassablement à ce que la Gambie connaisse une transition pacifique et évite un bain de sang quand l'ex-président Yahya Jammeh est revenu sur sa décision d'accepter les résultats de l'élection présidentielle de 2016, créant ainsi une impasse politique.

La Sierra Leone et la Gambie ont une relation de longue date qui remonte à la période coloniale en plus d'avoir un héritage culturel commun et une tradition de mariages entre leurs citoyens respectifs. Les deux pays se sont soutenus mutuellement dans les périodes difficiles, telles que la guerre en Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola et les récentes inondations.

Le Président Koroma est le quatrième et actuel chef de l'Etat de la Sierra Leone. C'est son second mandat de quatre ans depuis son élection en 2007.

Il fait partie des dirigeants africains qui font avancer la démocratie et la bonne gouvernance en respectant les limitations de leurs mandats. Le Président Koroma ne se présentera pas aux prochaines élections dans son pays. Il est âgé de 64 ans, est marié et a des enfants.

