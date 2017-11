Gambie : Arrivée du président Bai Koroma à Banjul

30 Novembre 2017

Banjul, Gambie, 30 novembre (Infosplusgabon) - Le président sierra léonais, Ernest Bai Koroma est arrivé, jeudi à Banjul, pour une visite de travail de deux jours.

M. Koroma a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Banjul par son homologue gambien, le président Adama Barrow.

Koroma est le premier président que le dirigeant gambien accueille depuis son accession au pouvoir à l'issue de l’élection présidentielle organisée en décembre dernier.

Au cours de sa visite de deux jours, le Président Koroma se joindra à son hôte lors du lancement du QCity à Bijilo et d'un dîner organisé en son honneur à l’occasion du 40ème anniversaire de l'Institut ouest africain des assurances.

Le président sierra-léonais rencontrera également la communauté sierra-léonaise vivant en Gambie.

Les présidents Barrow et Koroma auront un tête-à-tête, qui sera suivi d'une conférence de presse conjointe à la State House à Banjul, vendredi.

Avant de quitter le sol gambien, vendredi soir, le président Koroma prendra part à l’inauguration du bâtiment abritant l'Institut ouest-africain des assurances et participera à la cérémonie de remise des diplômes de l'institut, entre autres activités prévues au programme de son séjour.

Le président Koroma, rappelle-t-on, fait partie des chefs d'Etat de la CEDEAO qui ont oeuvré sans relâche pour que la Gambie passe par une transition pacifique et évite les effusions de sang lorsque l'ancien président Yahya Jammeh a annulé sa décision d'accepter les résultats de l'élection présidentielle de 2016, plongeant ainsi le pays dans une impasse.

La Sierra Leone et la Gambie entretiennent de vieilles relations. Ces deux pays sont liés par le colonialisme, la culture et le mariage entre ressortissants des deux pays et se sont soutenus dans les moments difficiles de la guerre en Sierra Leone, de l'épidémie d'Ebola et de la récente inondation qui a fait de nombreuses victimes et de nombreuses mutilations.

Le président Koroma est le quatrième et actuel président de la Sierra Leone et il achève son second mandat en tant que président depuis sa première élection en 2007.

Il fait partie des leaders africains qui font la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en respectant les limites de mandats en Afrique. Le président Koroma ne participera pas à la prochaine élection présidentielle en Sierra Leone. Il a 64 ans, est marié et a des enfants.

