Italie : "Il est temps de mettre le cactus au menu", selon la FAO

30 Novembre 2017

Rome, Italie, 30 novembre (Infosplusgabon) - La figue de Barbarie doit être considérée comme une ressource précieuse, en particulier pour l'alimentation et le fourrage dans les zones arides, a annoncé, jeudi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

La FAO a réuni des experts pour échanger sur cette plante robuste afin d'aider les agriculteurs et les décideurs à utiliser de manière plus efficace et stratégique cette ressource naturelle dont la disponibilité semble aller de soi.

Selon l'organisation, lors de la dernière sécheresse intense dans le Sud de Madagascar, ce cactus s'est révélé essentiel pour l'approvisionnement en vivres, fourrage et en eau pour les populations locales et leurs animaux.

Cette même région a déjà souffert autrefois d'une grave famine suite aux efforts d'éradication de cette plante, que certains considèrent comme une espèce invasive et sans valeur. Elle a rapidement été réintroduite.

"Si la plupart des cactus ne sont pas comestible, l'espèce Opuntia a beaucoup plus à offrir, en particulier si on la considère comme une culture plutôt qu'une mauvaise herbe poussant n'importe comment. De nos jours, la sous-espèce Opuntia ficus-indica - dont les épines ont été supprimées, mais qui repoussent après des épisodes de stress - est naturalisée dans 26 pays au-delà de sa zone de reproduction. Sa persistance la rend à la fois utile comme aliment de dernier recours et partie intégrante des systèmes agricoles et d'élevage durables", a déclaré la FAO dans un communiqué.

Pour diffuser les connaissances sur la manière de cultiver de façon rentable la figue de Barbarie, la FAO et le Centre international pour la recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) ont publié Ecologie, Culture et Utilisation de la figue de Barbarie, un ouvrage avec des mises à jour sur les ressources génétiques de cette plante, ses caractéristiques physiologiques, les terres de prédilection et la sensibilité aux insectes nuisibles.

Ce nouvel ouvrage renseigne également sur la manière d'exploiter les qualités culinaires de cette plante comme cela est fait depuis des siècles dans son Mexique natal et en Sicile où elle occupe désormais une bonne place dans la gastronomie locale.

"Le changement climatique et les risques croissants de sécheresse sont des raisons tout à fait suffisantes pour faire du cactus, une culture essentielle dans de nombreuses régions", a déclaré Hans Dreyer, directeur de la protection végétale et de la protection des plantes à la FAO.

La culture de la figue de Barbarie se développe lentement, stimulée par la nécessité croissante d'une résilience face à la sécheresse, la dégradation des sols et l'élévation des températures, selon la FAO.

Elle existe depuis longtemps dans son pays d'origine, le Mexique, où la consommation annuelle par habitant de nopalitos - les jeunes pousses goûteuses appelées cladodes - est de 6,4 kg. L'Opuntia est cultivée sur de petites exploitations et récoltée dans la nature sur plus de trois millions d'hectares et de plus en plus cultivée en utilisant des techniques d'irrigation goutte à goutte sur des plus petites fermes en tant que culture principale ou complémentaire.

De nos jours, le Brésil abrite plus de 500.000 hectares de plantations de cactus destinés à la production de fourrage. La culture de cette plante est également très répandue dans les exploitations agricoles d'Afrique du Nord et dans la région éthiopienne du Tigré sur environ 360.000 hectares dont seulement la moitié sont exploités.

La capacité de la figue de Barbarie à pousser dans des conditions climatiques sèches et chaudes en fait un acteur principal de la sécurité alimentaire.

En plus d'être une source d'alimentation, le cactus renferme de l'eau dans ses racines ce qui fournit un puits botanique capable de fournir 180 tonnes d'eau à l'hectare - ce qui est suffisant pour la subsistance de cinq vaches adultes. En période de sécheresse, la survie du bétail est beaucoup plus importante sur les exploitations avec des plantations de cactus.

La pression prévue sur les ressources hydriques à l'avenir fait du cactus "une des cultures les plus importantes pour le 21ème siècle", a déclaré Ali Nefzaoui, un chercheur tunisien de l'ICARDA, le Centre international pour la recherche agricole en zone aride.

