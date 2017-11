Fayez al-Sarraj met l'accent sur les impacts de l'immigration clandestine sur la Libye

30 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 30 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national, Fayez al-Sarraj, a souligné la nécessité pour l'Union africaine (Ua) et l'Ue) de revoir leur stratégie de partenariat, soulignant que le problème de l'immigration "épuise" la Libye au même titre que les autres pays.

Dans un discours devant le 5ème sommet Ua-Ue, M. al-Sarraj a signalé l'envergure des défis communs en Afrique et en Europe et à l'avant-garde desquels l'immigration clandestine et le terrorisme, soulignant: "Comme vous le savez que le combustible de ces deux phénomènes sont les jeunes, et sur cette base a été choisi le thème de notre Sommet actuel (Investir dans la jeunesse pour un avenir durable), bien qu'il soit tard, mais il est impératif que l'Union africaine et l'Union européenne fassent plus pour revoir les insuffisances de leur partenariat stratégique".

M. al-Sarraj a rappelé à l'assistance présente au sommet que "plus de deux millions de travailleurs africains travaillaient de manière régulière en Libye avant l'entrée du pays dans le conflit. Mais maintenant, le nombre a diminué de façon spectaculaire", soulignant que "ceux qui entrent maintenant dans le pays empruntent des voies illégales et dangereuses, loin des yeux de l'État libyen, en mettant leur destin entre les mains des gangs internationaux et locaux qui en font une marchandise de leur trafic".

Il a souligné que l'Etat libyen "tente de les sauver et de les protéger avec un potentiel et un armement moindre", soulignant que "le problème de l'immigration clandestine nous épuise comme elle le fait pour tout le monde".

Il a souligné que les partenaires de la Libye connaissent "l'envergure des efforts et l'étendue de notre coopération pour sauver des vies et soulager leurs souffrances".

Il a poursuivi en disant que "ce qui limite notre capacité à faire face davantage à ce phénomène c'est que nous vivons dans de mauvaises conditions politiques, économiques et de sécurité", exprimant son aspiration à la coopération avec la Libye pour la faire sortir de la crise et lui ramener la stabilité.

"La stabilité de l'Etat de la Libye, avec ses ressources et ses potentialités, pourrait lui permettre de faire face à des gangs de contrebande et sécuriser ses frontières ainsi qu'offrir des possibilités d'emploi pour des centaines de milliers de l'Afrique ou autres".

M. al-Sarraj a évoqué, dans son discours, ce qui a été publié par certains médias sur les pratiques négatives à l'égard des migrants, soulignant que "cela fait l'objet d'une enquête par les autorités compétentes en Libye".

Il a fait part du rejet de tous les Libyens et leur désapprobation de ces pratiques inhumaines, qui sont incompatibles avec la culture, le patrimoine et les valeurs du peuple libyen.

Il a poursuivi en disant: "Si elles sont vérifiées (ces pratiques), nous affirmons que notre pays est victime et non un commanditaire de ces phénomènes négatifs; mais les excès comme dans de nombreux Etats peuvent se produire en raison des mauvaises conditions de sécurité en Libye. Et nos frontières et celles des pays d'origine de l'immigration et de transit ont été confrontées au chaos, malgré nos réclamations répétées dans de nombreux forums régionaux et internationaux pour contribuer à les sécuriser".

M. al-Sarraj a souligné que la Libye a accueilli, il y a deux jours, la visite du Commissaire de l'Union africaine des affaires sociales à Tripoli, ajoutant qu'il lui a proposé d'envoyer un comité juridique et technique pour la conduite des enquêtes auprès des autorités compétentes libyennes sur les abus présumés.

La chaîne américaine CNN, rappelle-t-on, avait diffusé récemment une enquête télévisée sur ce qu'elle a intitulée ''la vente des esclaves et les souffrances des migrants subsahariens en Libye''.

L'enquête met en exergue des scènes filmées par caméra cachée d'une durée de 20 secondes et montre des migrants noirs et des voix parlant arabe proposant aux enchères des personnes destinées à travailler dans les fermes.

