Les compagnies Corsair et XL Airways signent un accord de partage de codes pour desservir Cuba

30 Novembre 2017

Abidjan, Côte d'Ivoire, 30 novembre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne Corsair International, filiale du groupe TUI France, a annoncé, mercredi, la signature d'un accord de partage de codes avec XL Airways pour la desserte de trois destinations à Cuba.

Cet accord de partage de codes va se matérialiser par la mise en commun des offres sièges des deux compagnies françaises dans la desserte des villes cubaines de La Havane, Santa Clara et Varadero, précise le communiqué.

Il couvrira la période de début des vacances scolaires de Noël 2017 à la fin des vacances de printemps en début mai 2018.

Il s'agit pour ces deux compagnies de faire face à une baisse très importante des engagements de leurs ventes sur le début de la saison hiver 2017-2018.

Corsair va opérer trois vols hebdomadaires, soit un vol sur Varadero et deux vols sur La Havane à partir du 21 décembre prochain jusqu'à fin février 2018. Elle acheminera aussi les passagers de XL Airways vers Santa Clara au cours de la même période au départ de Paris-Orly.

Le 28 décembre prochain et le 4 janvier 2018, les deux compagnies vont opérer simultanément une rotation chacune pour répondre à la demande liée aux vacances de Noël.

A ces deux dates, Corsair assurera la desserte de la liaison Paris-Orly-La Havane-Paris-Orly sans escale à l'aller et au retour. Tandis que XL Airways effectuera sa rotation Charles de Gaulle-Santa Clara-Charles de Gaulle.

Par ailleurs, début mars 2018, XL Airways va desservir au départ de Charles de Gaulle, la ville de Varadero, le lundi et celles de Santa Clara et de La Havane, le jeudi et va acheminer les passagers de Corsair qui conservera sa desserte de La Havane, le samedi.

Pour le président-directeur général de XL Airways, Laurent Magnin, grâce à ce partenariat avec Corsair sa compagnie pour assurer l'acheminement de la totalité de ses clients vers ces trois villes cubaines.

Le président-directeur général de Corsair, Pascal de Izaguirre, s'est réjoui de cet accord de partage de codes qui est une réaction rapide à l'ouragan Irma pour préserver la flexibilité et le choix de leurs clients.

Corsair dessert depuis mai dernier La Havane, et octobre dernier Varadero

Elle assure depuis plus de 25 ans des liaisons dans l’archipel caribéen avec notamment la desserte quotidienne de la Martinique et de la Guadeloupe.

Les autres destinations desservies par Corsair sont le Canada, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Réunion, Madagascar. Maurice et Mayotte.

