Ghassan Salamé promet que la Conférence inclusive se tiendra à l'intérieur de la Libye

30 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 30 novembre (Infosplusgabon) - L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé mercredi à Benghazi, que la conférence nationale inclusive prévue en février prochain ne se tiendra pas en dehors de la Libye, assurant que la Mission de l'ONU "travaille dur pour garantir les conditions pour la tenue d'élections avant la fin septembre" prochain.

Dans une déclaration faite lors de sa visite dans la ville de Benghazi mercredi, M. Salamé a indiqué : "Nous travaillons pour renforcer la capacité de la Commission électorale et fournir un climat politique et de sécurité pour pouvoir tenir des élections avant la fin du mois de septembre 2018".

"La Libye est un grand pays et doit œuvrer suffisamment pour accueillir tous ses habitants, et surmonter cette phase", a ajouté l'Emissaire de l'ONU.

M. Salamé a souligné que "le travail de base de la mission, que beaucoup n'apprécient pas, est d'œuvrer à surmonter la situation dans laquelle se trouve la société libyenne fragmentée et de restaurer la cohésion entre les Libyens".

L'Envoyé de l'ONU en Libye s'est rendu dans la zone du centre-ville de Benghazi, mercredi matin, où il a constaté l'état des rues de la ville et des bâtiments qui ont été détruits par la guerre contre le terrorisme et s'est enquis de la sécurité, tout comme il s'est rendu dans un certain nombre d'écoles à Benghazi.

Ghassan Salamé était accompagné par le maire de Benghazi, Abdelrahman al-Abbar, et un certain nombre de responsables de la ville.

Il a également tenu plusieurs réunions avec les dignitaires et les notables de Benghazi, en plus de la rencontre avec un certain nombre d'universitaires et de militants de la société civile de la ville.

L'Emissaire de l'ONU a effectué auparavant une visite à Tripoli et Misrata (220 km est de Tripoli) où il a discuté avec les responsables et les militants de la société civile de la Conférence nationale inclusive et de l'organisation des élections inclusives, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon