Le CICR annonce plus de 65 millions de personnes déplacées à travers le monde

30 Novembre 2017

Nairobi, Kenya, 30 novembre (Infosplusgabon) - Aujourd’hui, davantage de personnes sont déplacées de force qu'à aucun autre moment de l’histoire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. La semaine dernière, le nombre de personnes déplacées était estimé à 65,6 millions ou une personne sur 120 était forcée de fuir pour échapper à la violence ou à la vulnérabilité, a indiqué mercredi, le Comité international de la Croix rouge.

“C’est devenu un phénomène mondial qui a un impact très personnel. La douleur ressentie par les familles de migrants portés disparus est aussi ressentie par ceux dont des êtres chers ont disparu pour cause de conflits armés ou de violence. S'enquérir du sort des personnes disparues est un acte humanitaire”, selon le chef de l’unité pour les personnes disparues auprès du CICR, Frederique Desgrais.

L’organisation humanitaire a indiqué que le chef de l’unité s’exprimait à Genève lors du lancement du nouveau site web du CICR-missingmigrants.icrc.org.

Le site web a pour but d’attirer l’attention mondiale sur les histoires humaines derrière les tragédies de ceux qui disparaissent le long des routes vers la migration. Cela fait partie des efforts concertés par le CICR pour attirer l’attention sur cette tragédie humaine ignorée.

Il interpelle l’opinion internationale pour savoir si les personnes ont disparu pour cause de migration, de violence ou de conflit, ceux qui ont disparu ont laissé derrière eux des familles, des souvenirs et des vies.

"C’est une question qui mérite une attention accrue et une réponse à travers le monde'', indique un communiqué de presse du CICR.

Grâce à un mix novateur de photographies polaroid, d’enregistrement vidéo et de messages rédigés à la main recueillis, en collaboration avec les migrants et leurs familles au Honduras, au Guatemala et au Mexique, le site web donne un visage et une voix à ce complexe phénomène mondial et exige une attention à la douleur et aux souffrances des familles des migrants disparus.

Comme le montrent clairement les témoignages sur les migrants disparus, la douleur de perdre un être cher ne s’estompe pas si vite. “J’ai imploré la même chose toutes les nuits”, a déclaré Clementina Mursa, dans un témoignage vidéo sur le site web.

“Montrez-moi mes enfants. Montrez-les moi morts ou vifs, j’ai besoin de les voir”, a déclaré Mursa. Deux fils de Clementina ont disparu depuis plus de dix ans''.

En plus des troubles émotionnels, les familles des migrants peuvent également être confrontées à de multiples problèmes pratiques qui perturbent leur vie quotidienne.

Éviter la disparition des migrants et les retrouver en cas de disparition est un acte humanitaire et un problème mondial. Cependant, la collecte et la coordination de données demeure un problème majeur.

Le CICR exhorte à un nouvel ensemble de normes professionnelles pour mieux servir les disparus et leurs familles. Cela signifie qu’il faut agir vite, collecter de meilleures données, partager l’information et coordonner les systèmes.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon