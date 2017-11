Un envoyé spécial de l'Onu condamne "l'exécution horrible" de 45 personnes au Sud-Soudan

30 Novembre 2017

Juba, Sud-Soudan, 30 novembre (Infosplusgabon) - Au moins 45 personnes ont été tuées à Jonglei, une région du Sud-Soudan, a affirmé mercredi, David Shearer, envoyé spécial de l'Onu au Sud-Soudan, ajoutant que les exécutions de "civils innocents" à Jonglei étaient "horribles".

Des rapports ont indiqué qu'environ 45 personnes étaient tuées et 19 autres blessées quand des membres de l'ethnie Murle ont attaqué mardi le village de Dinka.

"Je condamne fermement ces exécutions et l'enlèvement de quelques 60 femmes et enfants qui a accompagné ces attaques", a ajouté M. Shearer dans une déclaration. "J'appelle les leaders de toutes les deux communautés à veiller sur les jeunes, à faire preuve de retenue et à mettre fin aux règlements de compte incessants".

Selon la même personne, il est crucial que les autorités nationales et locales soutiennent les leaders des communautés et collaborent pour que les auteurs de ces attaques rendent compte.

Les communautés Murle et Dinka à Jonglei se sont engagées dans une longue violence inter-ethnique, laquelle s'est produite en dehors du plus grand conflit politique qui a affecté le Sud-Soudan depuis 2013.

"Les auteurs de cette violence ont ébranlé les efforts de paix et de réconciliation en cours soutenus par la Mission de l'Onu au Sud-Soudan (Minuss) à Jonglei.

"L'engagement que la Minuss a pris avec ces deux communautés a montré que la grande majorité des gens veut mettre fin à la tendance destructive d'attaques de représailles", affirme M. Shearer.

Selon la déclaration, il y a parmi les morts des employés humanitaires qui "travaillaient volontairement pour la population de Jonglei".

FIN/INFOSPLUSGABON/JKO/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon