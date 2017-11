Ghassan Salamé dévoile le contenu de ses entretiens avec les responsables libyens

29 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé, mardi, qu'il a récemment discuté au cours de ses rencontres avec les responsables libyens, de deux éléments clés du Plan d'action qu'il a mis en avant, à savoir les élections générales et le Forum national inclusif de la réconciliation, ainsi que le sujet de préoccupation pour les Libyens, celui de la situation économique et financière dans le pays.

Dans une déclaration à la presse, mardi à Misrata, où il a effectué une visite, M. Salamé a indiqué: "Je n'ai pas d'initiative, j'ai un plan d'action s'étalant sur un an et j'ai examiné quelques-uns de ses éléments lors de mes réunions ici, en particulier les deux éléments de base, les élections et le Forum national et la réconciliation globale".

Concernant le choix des membres du Conseil présidentiel, M. Salamé a assuré que "la principale préoccupation des Nations unies est que le mécanisme utilisé soit juste et transparent et ne touche pas à l'unité de la Libye".

Cette assertion est intervenue lors d'une réunion dans la ville de Misrata (220 km est de Tripoli) avec des représentants des organismes nationaux, de la société civile et les organisations de jeunesse.

L'envoyé des Nations unies, Ghassan Salamé, a proposé en septembre dernier, un nouveau plan d'action, lors d'une rencontre de haut niveau, qui a eu lieu au Siège des Nations unies à New York sous la présidence du secrétaire général, Antonio Guterres.

Sur la base de ce plan de trois étapes, un Comité conjoint de rédaction des amendements de l'accord politique a entamé des pourparlers sous l'égide de l'émissaire de l'Onu à Tunis ayant abouti à des propositions adoptées par la Chambre des représentants (Parlement), la semaine dernière.

