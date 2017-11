Arrivée de Fayez al-Sarraj à Abidjan en provenance de Niamey

29 Novembre 2017

Tripoli, Libye, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national, Fayez al-Sarraj, et sa délégation sont arrivés mardi soir, en provenance du Niger, à Abidjan, en Côte d'Ivoire pour participer au sommet Ua-Ue qui entame ses travaux mercredi dans la capitale ivoirienne.

M. al-Sarraj aura, en marge du sommet, plusieurs rencontres avec un certain nombre de dirigeants des pays participants à la rencontre au cours desquelles il discutera de diverses questions d'intérêt commun et des moyens de renforcer les relations amicales et la coopération avec ces pays, et de coordonner les positions sur les questions communes, a indiqué le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel sur sa page Facebook.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a été à l'accueil du M. al-Sarraj et sa délégation á l'aéroport d'Abidjan, où il est arrivé en provenance de Niamey, la capitale du Niger, dans le cadre d'une visite mardi matin.

Par ailleurs, le président du Conseil présidentiel du gouvernement de l'Accord national, Fayez al-Sarraj, a convenu lors de ses discussions mardi avec le président nigérien, Mahamadou Issoufou, dans la capitale Niamey, de renforcer la coopération entre les deux pays en ce qui concerne la sécurité des frontières, la lutte contre l'immigration et la contrebande de toutes sortes.

Les pourparlers entre MM. al-Sarraj et Issoufou ont porté sur l'évolution de la situation politique en Libye et les relations bilatérales entre les deux pays amis, ainsi que les moyens de les développer, en plus d'un certain nombre de questions d'intérêt commun.

M. al-Sarraj a, selon le Bureau d'information du président du Conseil présidentiel, affirmé, au cours de la réunion, l'importance de la coopération et de la coordination pour sécuriser la frontière commune, lutter contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux criminels.

Pour sa part, le président nigérien, Mahamadou Issoufou, a souhaité la bienvenue à al-Sarraj et á sa délégation, réitérant le soutien de son pays au gouvernement de l'Accord national, ainsi que les efforts déployés par le Conseil présidentiel pour étendre la base du consensus et de se maintenir sur la voie de la paix comme seul moyen de résoudre la crise libyenne.

M. Issoufou a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité frontalière, de lutte contre le terrorisme, d'immigration clandestine et de contrebande sous toutes ses formes.

La visite de M. al-Sarraj au Niger intervient dans le cadre de son programme de travail pour participer au sommet cinquième Ua-Ue prévu les 29 et 30 novembre dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

