Le Nigeria condamne le présumé trafic de migrants africains en Libye

29 Novembre 2017

Abuja, Nigeria, 29 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre nigérian des Affaires étrangères du gouvernement fédéral a condamné mardi, la vente aux enchères de migrants africains, en particulier des Nigérians comme esclaves en Libye.

Le gouvernement a indiqué qu’il poursuit son enquête sur ces ventes aux enchères, en vue de prendre des mesures appropriées et d’envisager la faisabilité d’affréter des avions pour évacuer les Nigérians bloqués en Libye.

Un communiqué publié à Abuja par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dr Tiwatope Adeleye Elias-Fatile, a indiqué qu’il travaillait étroitement avec la Mission nigériane à Tripoli, en Libye, sur le clip vidéo et a ajouté qu’il menait également une enquête concernant l’enlèvement de ressortissants nigérians pour une demande de rançon par des étrangers et par des Nigérians qui enlevaient leurs compatriotes en Libye.

D’après le communiqué publié par Dr Elias-Fatile: "Le ministère des Affaires étrangères, à Abuja, travaille en étroite collaboration avec la Mission nigériane à Tripoli, en Libye, sur le clip vidéo en circulation et les rapports d’une partie de la presse indiquant que des migrants, parmi lesquels des Nigérians, avaient été vendus aux enchères la semaine dernière en Libye.

“A cet effet, nous avons reçu un rapport préliminaire de la mission indiquant que le ministère des Affaires étrangères du pays hôte avait invité un groupe de diplomates africains à une réunion au cours de laquelle le gouvernement libyen a condamné la vidéo largement diffusée, et a souligné en particulier que l’enregistrement vidéo de CNN était une tentative de salir et de ternir l’image de leur pays.

"Les diplomates ont reçu l’assurance que le gouvernement libyen allait mener une enquête sur la vidéo et traduire leurs auteurs en justice au cas où les faits étaient avérés. Notre Mission à Tripoli s’est à plusieurs reprises investi pour régler des problèmes concernant des migrants nigérians en Libye. On peut noter des cas où la Mission a reçu des appels pour une intervention de quelques familles nigérianes dont les enfants et proches avaient subi des actes inhumains dans ce pays.

"La Mission a également réglé certains cas d’enlèvement de Nigérians par des étrangers exigeant une rançon et des cas de certains Nigérians qui avaient enlevé leurs propres compatriotes pour exiger une rançon en Libye. Elle s’est rendue dans certains camps pour identifier des Nigérians pour les enregistrer en vue de leur délivrer des titres de voyage de secours (Emergency Travelling Certificates, etc.).

