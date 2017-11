Hamadou Younoussa Maïga nouveau ministre malien de la Justice

28 Novembre 2017

Bamako, Mali, 28 novembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita ,a nommé, lundi, le magistrat à la retraite, Hamidou Younoussa Maïga, 67 ans, à la tête du ministère de la Justice, en remplacement de Me Mamadou Ismail Konaté, démissionnaire, a-t-on appris de source officielle.

Me Mamadou Ismail Konaté a rendu sa démission du gouvernement, suite à l’acquittement du chroniqueur Mohamed Youssouf Bathjily dit "Ras Bath" lundi par la cour d’appel de Bamako.

"Ras Bath" avait été condamné, le 27 juillet dernier, par le tribunal de grande instance de la commune IV di strict de Bamako à 12 mois de prison et à 100.000 FCFA d’amende, pour

"incitation à la désobéissance des troupes".

La cour d’appel a annulé ce jugement et acquitté Mohamed Youssouf Bathjily faute de preuves.

Lors d’une attaque à Nampalla, dans la région de Ségou, il y a deux ans, au cours de laquelle, plusieurs soldats avaient été tués, Mohamed Youssouf Bathjily avait dénoncé les failles dans le système de défense de l’armée et les mauvaises conditions dans lesquelles se trouvent les soldats maliens sur les champs d’opération contre les djihadistes et autres bandits armés au nord et au centre du Mali. Il avait été inculpé par le procureur général de la République.

Le chroniqueur, dont le père est ministre de l’Habitat dans le gouvernement malien actuel, critique constamment la mauvaise gouvernance au Mali. Ses cibles sont le gouvernement, les institutions, et autres personnalités impliquées dans la gestion du pays ainsi que des opérateurs économiques et cadres de l’Etat coupables de malversations ou de corruption.

Dans sa lettre de démission, Me Konaté, tout en notant la volonté d'apaisement du régime à travers le verdict de la cour d’appel de Bamako et "l’ambiance délétère du moment qui conduit à courber l’échine devant les anomalies, de peur des affres des troubles et des violences de la rue", s'estime dans "l'impossibilité de poursuivre sa mission à travers des actions efficaces et vigoureuses pour préserver les libertés et poursuivre leurs violations, pour défendre les deniers dissipés et les intérêts publics compromis et mettre en œuvre des actions idoines pour poursuivre le crime de sang contre l’impunité".

