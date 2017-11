Plus de 300.000 visiteurs attendus à la 14ème édition de la Foire internationale de Lomé

28 Novembre 2017

Lomé, Togo, 28 novembre (Infosplusgabon) - La 14ème édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) a ouvert officiellement ses portes lundi sur le site du Centre togolais d’expositions et foires (CETEF) avec un thème novateur : "Le numérique au service des affaires", en présence du Premier ministre togolais, Komi Sélom Klassou, a-t-on constaté.

Un millier d’exposants de 17 pays y prennent part avec des produits variés, allant du textile à la maroquinerie, en passant par les produits agroalimentaires et des objets connectés.

Le thème de la manifestation portant sur le numérique, le e-commerce, le e-banking, les tablettes, ordinateurs et Smartphones, de même que des services de prestation en ligne sont à l’honneur.

"Le choix de ce thème vient à point nommé pour inciter beaucoup plus nos opérateurs économiques à promouvoir et à adopter cette innovation technologique afin de booster davantage la rentabilisation de leurs affaires", a souligné, lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Mme Bernadette Leguezim-Balouki.

De nombreux panels sont programmés sur le thème, en vue d'une meilleure appropriation du numérique.

Cette année, la Foire attend plus de 300.000 visiteurs, a annoncé son directeur, Kueku-Banka Johnson, qui précise que l'année dernière, ils étaient 290.140 visiteurs avec 1 019 exposants.

Les pays suivants sont présents à la Foire : Bénin, Burkina-Faso, Ghana, Mali, Sénégal, France, Inde, Pakistan et Philippines.

Selon des sources proches de la Foire, le climat politique à Lomé a dissuadé plusieurs exposants des pays européens de faire le déplacement.

