Le président tunisien au Sommet UA-UE d'Abidjan

Tunis, Tunisie, 28 novembre (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a quitté Tunis mardi pour Abidjan, pour prendre part au cinquième Sommet Union africaine - Union européenne, prévu mercredi et jeudi dans la capitale ivoirienne et auquel sont attendus plus de 80 chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales, régionales et nationales.

Les dossiers relatifs à la migration, à l'investissement, à la jeunesse et au partenariat afro-européen constituent les principaux sujets à l'ordre du jour de ce Sommet axé sur le thème ''Investir dans la jeunesse pour un avenir durable''.

Le choix de ce thème, soulignent les observateurs, est sans doute motivé par la priorité accordée par l'Union européenne et l'Union africaine aux vagues de migrants clandestins, d’autant que 60 pc des chômeurs dans les pays africains appartiennent à la catégorie des jeunes et que la population du continent va doubler à l'horizon 2050.

L'objectif premier de l'Europe est d'arrêter les vagues de migrants en provenances des différents pays africains contre des projets et des promesses d'aides pour retenir les jeunes dans leurs pays respectifs, soulignent les observateurs, qui ajoutent, toutefois, que les pays européens préfèrent traiter directement avec chaque pays africain et nouer des accords peu exigeants, sans rechercher de solutions sérieuses aux raisons à l'origine du phénomène de la migration clandestine.

Sept dirigeants africains et européens s'étaient réunis en août 2017 à Paris pour se pencher sur la crise de la migration afin de coordonner leurs positions sur ce dossier, rappelle-t-on.

Il y a deux ans, en novembre 2015, des dirigeants africains et européens ont tenu un Sommet à Malte pour examiner les voies et moyens de freiner la migration clandestine, mais les réalités d'aujourd'hui indiquent que la plupart des promesses n'ont pas été tenues.

